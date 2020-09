Formula 1, i fan eleggono il pilota 'più impressionante': non è Hamilton

Una domanda lanciata sulla pagina ufficiale del campionato di Formula 1. Chi è il pilota che più vi ha impressionato in queste prime 9 gare? La risposta è stata chiara con una percentuale da maggioranza bulgara per il vincitore.

Lando Norris, implacabile, è il most impressive driver 2020 con il 67% delle preferenze degli 87.000 voti totali. Il pilota della McLaren attualmente è quarto nel campionato del mondo con 65 lunghezze. Sinora è stato protagonista di una stagione molto positiva dove è stato sempre consistente in qualifica e protagonista di belle gare. La sua annata era nata subito sotto i migliori auspici con il bel terzo posto ottenuto in Austria nella gara inaugurale al Red Bull Ring, dove ha chiuso la corsa sul podio alle spalle di Valtteri Bottas (Mercedes) e di Charles Leclerc (Ferrari).

Il secondo posto, in questa speciale classifica, è andato a Pierre Gasly, con il 18% delle preferenze. Il francese ha impressionato per la spettacolare vittoria a sopresa ottenuta a Monza al volante della sua Alpha Tauri.

Soltanto terzo Lewis Hamilton con il 12% delle preferenze, nonostante abbia vinto sei delle nove gare disputate sinora e sia saldamente al comando del Mondiale con 190 punti.

Il sei volte campione del mondo precede Max Verstappen (11% dei voti): il vincitore del 70° Gran Premio della storia della F1 ha ottenuto più voti di Daniel Ricciardo (7%), Charles Leclerc e Lance Stroll (5%), Carlos Sainz e Alex Albon (3%).