Hamilton si allena in montagna, mentre la F1 attende news sul rinnovo

Il campione del mondo si sta allenando sugli sci da fondo per migliorare potenza fisica e muscolatura. Segnali che cerca la migliore condizione in via della stagione di F1. Intanto si attendono ancora novità sul fronte contrattuale

Lewis Hamilton non ha ancora firmato il contratto con la Mercedes per la prossima stagione ma, a giudicare dal suo ultimo post, sembra aver un unico obbiettivo, ritrovare il 100% della forma fisica per presentarsi al top alla partenza del prossimo campionato del mondo di Formula 1. Proprio per questo si sta allenando duramente in montagna, utilizzando gli sci come mezzo per potenziare muscolatura e frequenza cardiaca.

“Sono in uno dei miei posti preferiti al mondo - ha scritto Lewis Hamilton sui social, mi alleno tutti i giorni, rimettendo a posto la mente e il corpo. Ogni mattina faccio un’escursione in cima alla montagna. Due di queste in sci di fondo, una volta arrivato in cima a 3400 metri, roba assassina. Un vero allenamento in altura! Cerco il giusto equilibrio tra allenamento cardiaco e rafforzamento. In più c’è altro lavoro dietro. Solo per farvi sapere che sto andando bene, sono in forma e mentalmente forte in questo momento, nella mia bolla. Con tutto quello che sta succedendo spero stiate bene. Testa alta. Spero di rivedervi presto”.

I tifosi del Circus, che nell’ultima apparizione dell’anno ad Abu Dhabi, chiusa al terzo posto, hanno notato come Hamilton fosse ancora fortemente debilitato dalle conseguenze del Coronavirus, non vedono l’ora di vederlo al via del prossimo Mondiale, recuperato al 100%.

Rinnovo o non rinnovo?

Quando mancano meno di otto settimane alla tre giorni di test in Bahrain, il nome di Sir Lewis Hamilton non è presente nell'elenco ufficiale della FIA.

Il sette volte campione del mondo, che nella passata stagione ha eguagliato i sette titoli iridati conquistati in carriera di Michael Schumacher, oltre a essere diventato il pilota con più Gp vinti nella storia della F1, non ha ancora rinnovato il contratto con la Mercedes. Nelle ultime settimane si sono rincorse varie voci, che variano dalle pretese economiche di Hamilton, al fatto che il team gli abbia offerto solo un anno di contratto, fino alla clamorosa decisione del driver di Stevenage di concedersi un anno sabbatico.

Bernie Ecclestone, in un’intervista al quotidiano svizzero ‘Blick’ sostiene che il contratto sia stato firmato da tempo e commenta così il fatto che non sia ancora arrivato l’annuncio del nuovo accordo tra Hamilton e la Mercedes per il 2021:

“È tutto puro teatro per Lewis, in particolare, per rimanere in prima pagina durante queste monotone settimane".

Secondo l’ex pilota Martin Brundle, attualmente commentatore dei Gran Premi per Sky Sports nel Regno Unito, è chiaro che Lewis Hamilton non si fermerà. Brundle, anzi, rilancia: “Credo che possa vincere 10 mondiali e conquistare 150 vittorie. Lewis praticamente non sbaglia e sembra anche più forte fisicamente e mentalmente”.