Hamilton ha perso 4 kg per il Covid-19: la BBC lo incorona personalità sportiva dell’anno

Settimane terribili a livello fisico e morale. Sono quelle che ha vissuto Lewis Hamilton. L’inglese, costretto a saltare il Gp di Sakhir e a cedere il volante a George Russell a causa della positività al Coronavirus, era apparso davvero sofferente durante l’ultimo Gp dell’anno a Abu Dhabi. Nella conferenza stampa finale aveva confessato di sentirsi davvero fiacco e di non stare bene. Il sette volte campione del mondo aveva conquistato il terzo gradino del podio ma era il lontano parente del pilota grintoso che siamo abituati a vedere in pista a ogni gara.

Hamilton, sui social, ha reso noto ai suoi follower che durante i 10 giorni di quarantena in Bahrain ha perso 4 chili, 6 in totale negli ultimi due mesi.

"Ho perso molta muscolatura - ha commentato Hamilton - e partire da un peso molto basso non è divertente. Ma sono determinato a recuperare le mie forze per tornare a essere di nuovo al 100%. No pain, no gain. (Nessun dolore, nessun guadagno)”.

Formula 1, Hamilton premiato dalla BBC

Intanto il 2020 si è concluso nel migliore dei modi. Dopo aver superato il numero di vittorie di Michael Schumacher e dopo aver eguagliato il numero di titoli iridati conquistati dal pilota tedesco, Hamilton può festeggiare un altro importante riconoscimento: è la personalità sportiva dell'anno secondo la BBC.

Un altro risultato strepitoso in un 2020 per lui memorabile. Manca solo una formalità, la firma sul contratto per vederlo al via del prossimo campionato del mondo di F1.