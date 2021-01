McLaren, svelata la data di presentazione della monoposto di Ricciardo e Norris

Sui social è comparsa una McLaren posteggiata davanti alla sede del team di Woking. La presentazione della monoposto 2021 è fissata per il 15 febbraio

É bastato vedere una McLaren posteggiata davanti alla sede di Woking per scatenare l'immaginazione e la voglia di F1 dei fan. La nuova monoposto sarà svelata il prossimo 15 febbraio, quando in Italia saranno le ore 20 (le 19 nel Regno Unito). L'annuncio è arrivato sui canali social del team inglese. Molto probabilmente la presentazione avverrà online vista l'emergenza Coronavirus.

I piloti del team inglese per la prossima stagione, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 28 marzo in Bahrain, saranno il confermato Lando Norris e il neo-acquisto Daniel Ricciardo.

L'altro team ad aver comunicato la data di presentazione della nuova monoposto 2021 è l'Alfa Romeo che sarà svelata il prossimo 22 febbraio.

