Mercedes, la nuova vettura verrà presentata il 2 marzo: con o senza Hamilton

La Casa di Stoccarda a inizio marzo, in un evento online, presenterà la nuova vettura per la stagione 2021. Intanto il sette volte campione del mondo deve ancora rinnovare il suo contratto

La nuova Mercedes, per la stagione 2021 di F1, verrà svelata il prossimo 2 marzo. La W12 E sarà presentata durante un evento online. Il team è campione del mondo in carica, nel Mondiale Costruttori, da sette stagioni consecutive. L'obbiettivo è sempre lo stesso: vincere in pista per poi trasferire il know-how della F1 alle vetture ibride stradali del gruppo Mercedes.

I piloti

Vallteri Bottas sicuramente difenderà i colori della Mercedes anche nella prossima stagione. Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo in carica, sta ancora trattando il rinnovo del contratto. A dispetto delle voci più fantasiose, l'inglese sarà al via del prossimo mondiale e darà l'assalto all'ottavo titolo. Dopo aver eguagliato il numero di allori iridati ottenuti da Michael Schumacher, punta a diventare il pilota con più titoli nella storia della F1.

Visto che la Formula nel 2021 sarà la stessa, con le stesse regole, la Mercedes è la favorita numero 1 nella lotta per entrambi i Mondiali e punta quindi a vincere l'ottavo titolo costruttori consecutivo. Hamilton e Bottas molto probabilmente divideranno il box per la quinta stagione consecutiva.

Le altre scuderie che hanno già reso nota la presentazione sono la McLaren che svelerà la MCL35M il 15 febbraio e l'Alfa Romeo, che presenterà la C41 il 22 febbraio.