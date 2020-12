Formula 1 - Ufficiale: Mick Schumacher debutterà nel Circus nel 2021, sarà il pilota della Haas

Il sogno di Mick Schumacher si è avverato. Il figlio del sette volte campione del mondo, indimenticato idolo di tutti i Ferraristi, dal prossimo anno correrà in Formula 1: sarà il pilota del team Haas. Mancava soltanto l'ufficialità che è arrivata proprio questa mattina.

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, è stato tra i primi a congratularsi per questo importante traguardo. Il figlio di Michael, infatti, è supportato dalla Ferrari Driver Academy che lo segue con grande interesse. Se mostrerà di avere talento, un giorno potrebbe diventare un pilota ufficiale della Scuderia.

Ma Mick, davvero felice per questa notizia, è consapevole di dover fare un passo alla volta, sapendo bene quanta pressione sia costretto a sopportare anche per l'illustre cognome. Domenica, intanto, cercherà di vincere la F2 con la Prema. Attualmente è in testa al campionato quando mancano soltanto le due manche conclusive. Sarebbe un ulteriore titolo da mettere nel suo palmares dopo l'Europeo F3 vinto nel 2018. Lo farà con lo stato d'animo di chi ha ricevuto una notizia così bella:

"Ho sempre creduto che questo sogno diventasse realtà! Correre per il team Haas F1 il prossimo anno è una sensazione incredibile e non potrei essere più felice - commenta Mick sulle sue pagine social. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato in tutto e per tutto!"

Il Debutto con la Haas

Mick Schumacher comincerà molto presto a prendere confidenza con la sua nuova realtà. Il giovane figlio d'arte, 21 anni, proverà la Haas nella sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, l'ultima gara della stagione di F1 2020.

Qualche giorno dopo, martedì 15 dicembre, sarà tra i protagonisti nello Young Driver Test che si svolgerà sulla pista di Yas Marina.

Tra i messaggi più belli ricevuti dal giovane Mick, in vista della nuova avventura, c'è quello di Romain Grosjean, il pilota del team Haas che domenica a Sakhir è rimasto vittima di un terribile incidente, riuscendo a salvarsi dalle fiamme.

"Benvenuto in F1 Mick. Correrai avendo in squadra persone incredibili. Prenditi cura di loro e lavoreranno notte e giorno per te".

Il francese, che è stato dimesso dall’ospedale di Manama, vorrebbe disputare l'ultima gara della stagione, il Gran Premio di Abu Dhabi, per dare l’addio alla Haas tagliando il traguardo di Yas Marina.