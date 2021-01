Mick Schumacher torna al volante della Ferrari: Schumi jr fa già sognare i tifosi

Sono giornate di grandi emozioni sulla pista di Fiorano. In questa settimana di test privati la Ferrari ha fatto scendere in pista i piloti della Academy, tra cui Giuliano Alesi, insieme al volante dei piloti titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz, all’esordio.

Tra i protagonisti più attesi di questo test c’è anche Mick Schumacher. Basta pronunciare il cognome di Schumi e subito nella mente dei tifosi della Ferrari riaffiorano i ricordi più belli. Il Kaiser di Kerpen, che da anni lotta per le conseguenze di un terribile incidente sugli sci, in Formula 1 vanta sette titoli iridati, 91 vittorie, 68 pole position, e 308 Gran Premi disputati. 72 vittorie e 58 pole li ha ottenuti per la Scuderia del Cavallino Rampante con cui ha corso per 180 Gran Premi. Dal 2000 al 2004 ha conquistato cinque campionati del mondo consecutivi. Emozioni che restano dentro e che da sempre caricano Mick di una grande responsabilità.

I tifosi sognano con Schumi jr

Il figlio del sette volte campione del mondo, oggi ventunenne, in questa carriera che porta avanti sin dai tempi in cui correva sui kart, ha dimostrato di saper compiere un passo alla volta. Nel 2020 ha vinto il campionato F2 con la Prema, andando a ottenere un altro prestigioso risultato dopo la vittoria della F.3 Europea nel 2018.

Il figlio di Michael, che quest’anno esordirà in Formula 1 al volante della Haas, è da sempre nell’orbita della Ferrari e fa parte della Academy di Maranello. La Rossa gli ha fatto provare una monoposto, la SF90, già nel 2019. Nello stesso anno gli fece guidare la F2004 a Hockenheim. Quell’esibizione, il sabato prima del Gran Premio di Germania, riuscì nell’impresa di emozionare sia il pilota che il pubblico. I tifosi tedeschi non smettevano di incitare entrambi gli Schumacher il figlio al volante e il padre, uno dei campioni più amati del motorsport.

Anche i giri che ha compiuto al Mugello nel corso del Gran Premio numero 1000 della Ferrari hanno regalato emozioni e suggestioni.

Il figlio del campione tedesco, che oggi e domani guida la SF71H, ha dimostrato le sue qualità portando a termine i compiti che gli sono stati affidati dagli ingegneri della Scuderia. Ma Il test che Mick sta effettuando questa settimana, al di là dei tempi sul giro, sta avendo soprattutto questo effetto. C’è qualcosa di magico nel vedere Mick Schumacher con il Rosso scrivono sull’account Twitter ufficiale della F1. Basta leggere le centinaia di commenti dei tifosi: Mick in rosso fa sognare.

Per vedere il calendario completo del Campionato del mondo di F1 2021 cliccate qui