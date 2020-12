Formula 1: i 10 migliori piloti del 2020, la classifica secondo i boss e i colleghi

Il sondaggio di F1.com parla chiaro. Lewis Hamilton è il miglior pilota del 2020. Il pilota di Stevenage è il migliore dell'anno sia secondo i boss dei team del Circus che secondo gli altri piloti. I numeri di quest'anno non lasciavano dubbi: l'inglese è diventato il pilota con più vittorie nella storia della F1 e ha eguagliato i sette titoli di Michael Schumacher. Sicuramente, però, non potrà non apprezzare questo ulteriore riconoscimento.

Il sistema di votazione

I team principal hanno partecipato al sondaggio anonimo seguendo il sistema di punteggio usato nei Gran Premi: 25 punti per il vincitore, 1 punto per il decimo classificato.

I piloti hanno usato lo stesso sistema di punteggi. Hanno partecipato: Alexander Albon, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Lando Norris, Esteban Ocon, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll, Max Verstappen.

Hanno deciso di non votare i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e Vallteri Bottas e i due piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

F1 2020, I migliori 10 piloti: la classifica

Nella classifica dei team principal, Lewis Hamilton con 171 punti ha preceduto Max Verstappen a quota 156. Charles Leclerc, 152 punti completa il podio, precedendo Daniel Ricciardo, Sergio Perez e George Russell.

Completano la top ten Lando Norris, Carlos Sainz, ottavo. Vallteri Bottas e Pierre Gasly chiudono la graduatoria a pari punti in nona posizione.

I piloti che hanno partecipato al sondaggio di F1.com hanno espresso preferenze molto simili a quelle dei loro capi.

La graduatoria, infatti, è sempre guidata da Lewis Hamilton, che ha preceduto Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Quarto Leclerc, davanti a Gasly e Russell.

Grosjean, il pilota che si è salvato dalle fiamme a Sakhir, risale in ottava posizione, davanti a Sainz e Alex Albon, che difficilmente si consolerà con questa posizione visto che la Red Bull ha appena deciso di appiedarlo preferendogli Sergio Perez per il 2021.

F1 2020 - I migliori 10 piloti (votati dai piloti)

1) Lewis Hamilton

2) Max Verstappen

3) Daniel Ricciardo

4) Charles Leclerc

5) Pierre Gasly

6) George Russell

7) Sergio Perez

8) Romain Grosjean

9) Carlos Sainz

10) Alex Albon

F1 2020 - I migliori 10 piloti (votati dai team principal)

1) Lewis Hamilton

2) Max Verstappen

3) Charles Leclerc

4) Daniel Ricciardo

5) Sergio Perez

6) George Russell

7) Lando Norris

8) Carlos Sainz

9) Vallteri Bottas e Pierre Gasly