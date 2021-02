Che emozione da Maranello: ecco (per la prima volta) il suono del motore della SF21

La Ferrari ha acceso per la prima volta il motore della monoposto che correrà il Mondiale 2021 di Formula 1

Un momento emozionante per segnare l'inizio della nuova stagione. Questa mattina, all'interno della Gestione Sportiva a Maranello, è stata accesa per la prima volta la power unit della Ferrari SF21.

Il rombo del motore Ferrari, al quale vengono affidate una buona parte delle speranze di riscatto degli uomini in Rosso e dei tifosi in tutto il mondo, è stato diffuso via social.

Mattia Binotto ha sottolineato l'importanza del momento nel suo messaggio diffuso via social: "È l’inizio della nostra stagione 2021: ci aspetta un anno di sfide e c’è grande voglia di riscatto. La vettura è stata sviluppata e migliorata in tutte le aree per quanto ci era consentito. Dobbiamo metterci tutta la nostra determinazione e rimanere umili, consapevoli di dove eravamo e di dove vogliamo arrivare”.

Sono state reste note anche le date delle presentazioni della squadra. La nuova monoposto sarà presentata in due eventi online separati il 26 febbraio e il 10 marzo.