F1 oggi in tv: orari Gp Belgio, dove vedere tutto in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Dopo le emozioni delle ultime due gare a Silverstone con la vittoria di Lewis Hamilton su tre ruote ed il sorprendente successo di Max Verstappen nella gara che ha celebrato il 70esimo anniversario, domenica 30 agosto la F1, per il suo settimo round, fa tappa in Belgio.

Il Mondiale entra sempre più nel vivo. Strafavorite per la vittoria le due Mercedes di Hamilton e Bottas, che hanno una macchina decisamente superiore rispetto alla concorrenza. Max Verstappen, con una Red Bull decisamente meno veloce, sinora è stato l’unico pilota in grado di impensierire lo strapotere delle Frecce nere. Il talento olandese, che avendo anche la nazionalità belga corre sulla pista di casa, sicuramente proverà a cogliere ogni occasione per potersi inserire nella lotta per la vittoria.

Prima fila tutta Mercedes nelle qualifiche del GP del Belgio. Lewis Hamilton firma la sua 93esima pole position con oltre mezzo secondo (511 millesimi) di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas. Verstappen manca per 15 soli millesimi di secondi la prima fila ed avrà al suo fianco la Renault di Ricciardo. Le Ferrari con Charles Leclerc e Sebastian Vettel (eliminati nel Q2) non vanno oltre il 13esimo ed il 14esimo tempo. Prenderanno quindi il via del GP appaiati in settima fila.

A Spa tradizionalmente spettacolo ed emozioni non mancano: tutti gli appassionati di Formula 1 sanno quanta adrenalina ed incertezza riesca ad assicurare ogni anno il passaggio tra le curve in sequenza di au Rouge-Radillon e Pouhon e Blanchimont.

Potrebbero esserci sorprese anche per il meteo che annuncia possibilità di pioggia per l'intero weekend. Le temperature non saranno quelle estive degli ultimi appuntamenti, ma saranno decisamente più autunnali.

Formula 1 oggi in tv: orari diretta Sky e differita Tv8 del Gran Premio del Belgio

Dopo le prove libere di venerdì e le qualifiche di sabato, si entra finalmente nel vivo con la gara che sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 15.10 su Sky Sport F1.

Per chi non fosse abbonato a Sky la gara sarà trasmessa in chiaro, in differita, alle ore 18.10 su Tv8.

Le telecronache del Gran Premio del Belgio saranno di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero.

