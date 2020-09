F1 oggi in tv: orari Gp Italia, dove vedere tutto in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Ottavo round per il Mondiale di Formula 1, che sbarca in Italia sulla velocissima pista di Monza. Lewis Hamilton, al volante della Mercedes, è saldamente al comando della graduatoria iridata con 157 punti, contro i 110 di Max Verstappen (Red Bull). Vallteri Bottas (Mercedes) è terzo con 107. Charles Leclerc ha ottenuto sinora 45 punti e Sebastian Vettel (Ferrari) 16 punti.

Nella classifica costruttori la Mercedes non ha rivali: la casa di Stoccarda guida la graduatoria con 264 punti, contro i 158 della Red Bull e i 68 della McLaren.

Soltanto quinta la Ferrari con 61 lunghezze, contro i 66 della Racing Point. La Renault è attualmente sesta con 59 lunghezze ma ha mostrato in Belgio incoraggianti segnali di crescita con i risultati ottenuti da Ricciardo, quarto e Ocon, quinto.

Gran Premio d’Italia: le Mercedes favorite a Monza, per la Ferrari sarà una gara difficile

Per la Ferrari è un Gran Premio di casa difficilissimo, che arriva dopo il pessimo risultato ottenuto nel Gran Premio del Belgio, la scorsa settimana, quando entrambe le Rosse sono rimaste fuori dalla zona punti.

La Storia del Cavallino Rampante obbligherebbe la Rossa ad un immediato riscatto nella gara di casa, ma le disastrose prestazioni della SF1000 rendono la speranza di un buon risultato altamente improbabile, anche se sicuramente Charles Leclerc e Sebastian Vettel daranno il massimo per massimizzare le attuali performance della vettura del team diretto da Mattia Binotto.

Favorite d'obbligo le Mercedes di Lewis Hamilton e di Vallteri Bottas. Nel ruolo di terzo incomodo il talentuoso Max Verstappen (Red Bull).

Purtroppo quest'anno a Monza, a causa delle restrizioni in vigore per l'emergenza Coronavirus, non ci sarà la splendida cornice di pubblico.

L'appuntamento nel ‘Tempio della velocità’ però, come sempre, sarà di quelli da non perdere.

Monza è un tracciato estremamente tecnico dove conta moltissimo avere un buon set-up meccanico. Ci sono 4 lunghissimi rettilinei nei quali si superano i 350 all'ora: per questo è fondamentale l'abilità del pilota in frenata. Qui di seguito trovate gli orari per seguire il Gran Premio d'Italia di Formula 1 in diretta e in differita:

Formula 1 oggi in tv: orari diretta Sky, Tv8 e Now Tv

Dopo le prove libere di venerdì e le qualifiche di sabato si entra finalmente nel vivo con la gara che sarà trasmessa in diretta a partire con la partenza alle ore 15.10 su su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in chiaro anche su TV8 e in streaming su NOW TV.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero.