F1 oggi in tv: orari Gp Toscana, dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Nono round per un Mondiale di Formula 1 che non conosce tregua. E' passata una settimana dal Gran Premio d'Italia a Monza. Il campionato di Formula 1, in questa stagione intensissima, propone subito un nuovo appuntamento nel nostro Paese sul mitico tracciato del Mugello. Dopo la vittoria a sorpresa di Gasly con la Alpha Tauri, i favori del pronostico sono nuovamente dalla parte di Lewis Hamilton.

L'inglese della Mercedes, che sta dominando la stagione, è come sempre il principale indiziato per la vittoria. Il sei volte campione del mondo, che la scorsa settimana non ha potuto dire la sua per la gara a causa di una giusta penalità, sarà sicuramente in cerca di riscatto.

Lo stesso discorso vale anche per il suo compagno di team, Valtteri Bottas, che è reduce da una gara a Monza opaca che ha lasciato diversi punti interrogativi.

Anche Max Verstappen, tradito dal motore Honda, vorrà tornare a recitare il ruolo di terzo incomodo. Da tenere d'occhio Sergio Perez e l'arrembante McLaren.

Per la Ferrari, che domenica al Mugello correrà la sua gara numero 1000 in Formula 1, si preannuncia un'altra gara difficile.

La speranza degli uomini in Rosso e di tutti i tifosi in Italia e nel mondo è che la Rossa, dopo gli amarissimi weekend di Spa e Monza che hanno evidenziato tutti i limiti dell'attuale vettura, inizia faticosamente a risalire la china.

Charles Leclerc sarà regolarmente al via dopo il brutto incidente alla Parabolica; Sebastian Vettel garantirà come sempre il suo impegno nel suo ultimo anno con la Scuderia prima del passaggio in Aston Martin nel 2021 che è stato ufficializzato proprio questa settimana.

Sarà una gara molto impegnativa anche per le alte temperature previste.

Formula 1 oggi in tv: orari diretta Sky, Tv8 e Now Tv

Dopo le prove libere di venerdì e le qualifiche di sabato si entra finalmente nel vivo con la gara che sarà trasmessa domenica a partire dalle ore 15.10 diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in chiaro anche su Tv8 e in streaming su NOW TV.