Ecco la nuova Mercedes W12: Hamilton pronto a dare l'assalto all'ottavo Mondiale

Eccola la nuova Mercedes W12. La nuova monoposto che nasce per continuare a vincere. Senza stravolgimenti regolamentari, a causa del Coronavirus e del budget cup, eredita il ruolo di favorita per il titolo iridato piloti e costruttori, restando il punto di riferimento per la concorrenza.

Lewis Hamilton andrà a caccia dell'ottavo titolo iridato con l'obiettivo ambizioso di scavalcare Michael Schumacher e diventare il pilota che ha vinto più titoli nella storia della F1. Il pilota di Stevenage, durante la stagione 2020, è già diventato il pilota con più Gp vinti. Il team punta all'ottavo titolo costruttori consecutivo.

Introducing the W12 ?? Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021

La parola ai piloti

Hamilton: "Ho firmato per un anno così da poter ragionare con calma cosa fare in futuro. La priorità nelle scorse stagioni era vincere il campionato, mentre ora il target è spostato anche sull’inclusione e l’uguaglianza tra le persone: voglio lottare per questo, ma ovviamente punto anche a vincere. Non sarà facile quest’anno con la Ferrari e tutti gli altri team”.

Bottas: "Lezioni 2020 da portare nella nuova stagione? Molte, si impara molto in questo sport, i dettagli. Ho lavorato su questo per arrivare in Bahrain migliore sia fisicamente che mentalmente. Lewis un compagno di squadra difficile? Lewis è motivante è una sfida, siamo in team ma anche rivali e vogliamo vincere entrambi, batterci, ma quello che ha vinto lui è il meglio di sempre e questo mi carica e mi fa lavorare su me stesso. Il rivale più forte quat’anno? Penso la Red Bull, ma chi può dirlo, potrebbe anche esserci una sorpresa, la McLaren con il motore Mercedes, la Ferrari che ha voglia di riscatto, vedremo”.

La Mercedes, come confermato anche dalle parole del team principal Toto Wolff, anche quest'anno ha un unico obiettivo: vincere il Mondiale piloti e quello costruttori. La concorrenza è avvisata.

Il Campionato del mondo di F1 comincerà il 28 in Bahrain. Qui trovate tutti gli appuntamenti