Formula 1, mercato piloti: la Red Bull sceglierà il compagno di Verstappen a fine stagione

Chi sarà il compagno di Max Verstappen in Red Bull nel campionato del mondo di Formula 1 nel 2021? Christian Horner, il boss del team austriaco, ha dichiarato che difficilmente lo sapremo prima del termine della stagione.

Alex Albon, che non ha brillato in questa stagione, spera ancora in una riconferma. Il suo sedile, però, è particolarmente ambito. In lizza per il posto in Red Bull c'è il messicano Sergio Perez, secondo nell'ultima gara, in Turchia. L'attuale pilota del team Racing Point il prossimo anno sarà sostituito nella sua attuale scuderia, che prenderà il nome di Aston Martin, da Sebastian Vettel.

Anche Nico Hulkenberg, che quest'anno ha ben figurato con la Racing Point, quando è stato chiamato per sostituire Perez e Stroll, spera di avere l'occasione per guidare una Red Bull per l'intero campionato del mondo.

Red Bull, mercato piloti: Albon rischia il posto nel 2021

La Red Bull vuole dare a Albon tutte le opportunità per conservare il proprio posto in squadra, ma la posizione del tailandese nel team è fortemente a rischio. Nelle ultime quattro gare è riuscito a conquistare soltanto un punto. Al Mugello, però, aveva vissuto una grande giornata conquistando il suo primo podio.

In queste ultime gare dovrà giocarsi tutto, consapevole di una cosa: sarà un'occasione da non perdere.