Formula 1, le previsioni di Rosberg: “Ecco come sarà la stagione di Hamilton e Vettel”

Le aspettative per la nuova avventura di Sebastian Vettel con la Aston Martin sono davvero elevate. In particolare in Germania, i tifosi tedeschi si aspettano che il quattro volte iridato riesca a rilanciare la sua carriera.

Un suo grande amico, il campione del mondo 2016 Nico Rosberg, in un’intervista al quotidiano tedesco ‘Augsburger Allgemeine’ ha dichiarato:

"Sebastian aveva bisogno di un cambiamento, era entrato in una spirale negativa alla Ferrari. Sono contento che abbia trovato una nuova opportunità. In Aston Martin sarà di nuovo un eroe e lo festeggeremo. Con un successo può essere di nuovo lo stesso, è ancora uno dei migliori di tutti i tempi ",ha dichiarato Nico.

Hamilton il favorito

Rosberg conosce molto bene Lewis Hamilton. Il suo titolo iridato lo ottenne nel 2016 proprio dopo aver avuto la meglio durante la stagione sul pilota di Stevenage. Un duello, interno al team Mercedes, che i due condussero senza esclusione di colpi. A fine stagione Nico si ritirò dalla Formula 1 da campione del mondo in carica. Parlando di Hamilton dice:

"Sapevo quanto fosse bravo. Ora tutto il mondo ha avuto la conferma che è il migliore di tutti i tempi, anche per i titoli. Averlo battuto con la stessa macchina è per me una conferma in più dei miei successi".

Rosberg pronostica nuovamente Hamilton come favorito nella sfida per il titolo di campione del mondo di Formula 1 2021. Per l’inglese sarebbe l’ottavo titolo iridato: supererebbe Michael Schumacher e diventerebbe il pilota che ha vinto più Mondiali nell’intera storia della F1.

“Ha un talento incredibile e la macchina migliore – ha dichiarato Nico al quotidiano tedesco. L'unico che può stargli un po' più vicino è Max Verstappen. Forse anche il suo nuovo compagno di squadra, Sergio Pérez, se la macchina della Red Bull dimostrerà di andare bene ", prevede.

Rosberg non vede Vallteri Bottas, il pilota che l’ha sostituito al volante della Mercedes tra i favoriti per la vittoria finale.

