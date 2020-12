Formula 1 - Ufficiale: George Russell sostituirà Hamilton sulla Mercedes a Sakhir

Sarà George Russell a sostituire Lewis Hamilton al volante della Mercedes. Il giovane talento britannico, dal 2019 pilota della Williams, prenderà il posto dell'illustre connazionale costretto a saltare la gara bis a Sakhir a causa della positività, con lievi sintomi, al Coronavirus. Hamilton è attualmente costretto a rispettare un periodo di isolamento in attesa della guarigione. Russell, nel suo palmares, vanta il titolo di campione della GP3 Series 2017 e della Formula 2 2018.

Il messaggio di Hamilton

Lewis Hamilton, appena appresa la notizia nella giornata di ieri, aveva diffuso in messaggio per comunicare la sua reazione a tutti i suoi sostenitori: “Ciao ragazzi, sono devastato dal fatto che non correrò questo fine settimana. Da quando abbiamo iniziato la stagione a giugno, io e la mia squadra abbiamo preso tutte le precauzioni possibili e abbiamo seguito i regolamenti ovunque siamo stati per stare al sicuro.

Purtroppo, anche se la scorsa settimana ho restituito tre risultati negativi, ieri mattina mi sono svegliato con sintomi lievi e ho chiesto un altro test che è risultato positivo. Sono entrato immediatamente in autoisolamento per dieci giorni. Sono distrutto per non essere in grado di correre questo fine settimana, ma la mia priorità è seguire i protocolli e proteggere gli altri. Sono davvero fortunato dato che mi sento bene solo con sintomi lievi e farò del mio meglio per rimanere in forma e in salute. Mi raccomando prendevi cura di voi, non si è mai troppo prudenti. Questi sono tempi preoccupanti per tutti e dobbiamo assicurarci che ci stiamo prendendo cura di noi e degli altri. Rimanete positivi”.

L'occasione per Russell

George Russell sa di avere una grande occasione. Sulla pista di Sakhir, che questa settimana presenterà una nuova versione ancora più veloce e simile agli ovali americani, guiderà la velocissima Mercedes campione del mondo. Tutti i piloti della griglia sognano di poter guidare la monoposto di Hamilton e Bottas, la vettura che anche quest'anno ha dominato il campionato del mondo Costruttori.

“Pochi hanno la fortuna di guidare una F1. Io ne guiderò due nella stessa stagione. Grazie Williams e Mercedes", ha scritto Russell su Instagram.

Poi, ha dedicato un pensiero ad Hamilton: "Nessuno può sostituire questo ragazzo, ma darò il massimo per la squadra in sua assenza dal momento in cui salirò in macchina. Guarisci presto Lewis".

Al suo posto sulla Williams ci sarà Jack Aitken: non si sa al momento se Russell correrà anche ad Abu Dhabi la prossima settimana.