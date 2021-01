Carlos Sainz non vede l'ora di guidare la Ferrari: "E' la macchina dei sogni"

Entusiasmo alle stelle e tanta passione. Carlos Sainz sta vivendo la grande emozione di chi ha realizzato un sogno. Il pilota spagnolo, ai tifosi che gli scrivono su Instagram, descrive così le emozioni che sta provando in questi giorni, che segnano l’inizio della sua avventura con la Scuderia:

"È incredibile. Questi giorni in fabbrica sono stati davvero speciali. Indossare la tuta rossa, salire in macchina, vedere il volante con il Cavallino...Sono tanti i dettagli che ti fanno sentire speciale".

Il test a Fiorano

Sainz non vede davvero l’ora di avere tra le mani la Ferrari, di poterla guidare in gara. "Vado a dormire ogni giorno chiedendomi come sarà rispetto alle mie ultime F1. Non vedo l'ora di guidarla."

Il primo assaggio potrebbe viverlo già la prossima settimana quando, secondo il sito Race Fans, farà un test privato sulla pista di Fiorano con la SF71-H del 2018. Una buona opportunità per allenarsi, considerando che quest'anno ci saranno soltanto 3 giorni di test ufficiali prima dell'inizio del campionato. Il pilota spagnolo, inoltre, in quell'occasione dovrà dividere la vettura con Charles Leclerc: avrà soltanto un giorno e mezzo di prove prima del via del Campionato.

Si attendono effettive conferme dalla Ferrari sulla data di questo test privato e sulla partecipazione di Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha avuto il Covid-19 ed è attualmente in isolamento domiciliare presso la sua abitazione a Monaco.