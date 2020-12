Formula 1 - Test Abu Dhabi: Alonso è il migliore dei ‘giovani’ piloti, lo spagnolo è più veloce della Mercedes

Aspettava questo test da tempo ed è stato subito il più veloce in pista. Fernando Alonso, in questo test riservato ai giovani piloti, ha iniziato a sfogare tutta la voglia accumulata nelle due stagioni di lontananza dalla Formula 1.

L’asturiano, che esordiva al volante della Renault versione 2020, ha percorso 104 giri della pista di Abu Dhabi, ottenendo il miglior tempo in 1'36"333. Ha fatto meglio dei giovani debuttanti di casa Mercedes, De Vries (1'36"595 110) e Vandoorne (1'36"840 86).

Alla fine, ha commentato soddisfatto: “E' stato davvero bello tornare in macchina soprattutto con la squadra corse. Avevo già provato la vettura del 2018 ma questa volta mi è sembrata più significativa e ha acceso un po' lo spirito competitivo. E' stato fantastico sentire le auto moderne e sperimentare quello che possono fare. Ho osservato da vicino i progressi della squadra nel fine settimana ed è stato bello sperimentare oggi ciò che ho imparato dall'esterno e dall'interno dell'abitacolo. Abbiamo definito molte cose di base che avevamo fatto in fabbrica come l'adattamento del sedile, la posizione del pedale e così via. Questo è molto importante visto che avremo solo un giorno e mezzo di test invernali l'anno prossimo.Oggi abbiamo sistemato un po' di cose e trascorreremo Natale e Capodanno ognuno con il giusto spirito e la giusta motivazione".

Mick Schumacher sta proseguendo il suo processo di apprendimento al volante della Haas.

Oggi ha chiuso la tabella dei tempi con il best lap di 1.39.947.

In pista c'erano Anche Robert Kubica (Alfa Romeo), Tsunoda (Alfa Tauri), Vips (Red Bull), Fuoco (Ferrari), Ilott (Alfa Romeo), Zhou (Ferrari), Aitken (Willims), Shwartzman (Ferrari), Buemi (Red Bull), Sato (Alfa Tauri), Nissany (Williams).

F1 Abu Dhabi: Test giovani piloti

1) Fernando Alonso Renault 1'36"333 104 giri

2) De Vries Mercedes 1'36"595 1103

3) Vandoorne Mercedes 1'36"840 864

4) Kubica Alfa Romeo 1'37"446 895

5) Tsunoda AlphaTauri 1'37"557 1226

6) Vips Red Bull 1'37"770 1007

7) Fuoco Ferrari 1'37"817 1268

8) Ilott Alfa Romeo 1'37"836 939

9) Zhou Ferrari 1'37"902 9810.

10) Aitken Williams 1'38"153 7811

11) Shwartzman Ferrari 1'38"157 12912

12) Buemi Red Bull 1'38"284 7613

13) Sato AlphaTauri 1'38"495 12714

14) Nissany Williams 1'39"800 7515

15) Schumacher Haas 1'39"947 125