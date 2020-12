Formula 1: il primo millenial è pronto a debuttare nel 2021: correrà per l’italiana Alpha Tauri

Il giapponese, Yuki Tsunoda nella prossima stagione correrà per il team di Faenza. Sostituisce Daniil Kvyat. I vertici della Red Bull hanno preso questa decisione dopo gli ottimi risultati ottenuti nella stagione d’esordio in F2

Un nuovo pilota è pronto a debuttare in Formula 1 nella stagione 2021. E' il giapponese Yuki Tsunoda, 20 anni, che sarà al volante della faentina Alpha Tauri. Il primo millennial, nato l'11 maggio 2000 a Kanagawa, affronterà in gara veterani del calibro di Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, ma troverà anche i suoi coetanei come Mick Schumacher (1999) e George Russell (1998). Il duello tra generazioni è indubbiamente uno dei grandi temi della prossima stagione e di quelle successive.

F1 – Ufficiale: Tsunoda al volante della Alpha Tauri dal 2021

La casa madre Red Bull ha deciso di sostituire Daniil Kvyat con il giovane talento nipponico. Tsunoda ha impressionato i vertici del team austriaco grazie all'ottimo terzo posto ottenuto nella stagione di debutto in Formula 2. Nel campionato vinto da Mick Schumacher, ha ottenuto tre vittorie.

Era dal 2014 che un giapponese non correva in F1, dai tempi in cui Kamui Kobayashi era al volante della Caterham. Il team principal del team Alpha Taur, Franz Tost, ha commentato: "La Red Bull segue la carriera di Yuki da un po' e sono sicuro che sarà una grande risorsa per il nostro team".

"Voglio ringraziare la Scuderia AlphaTauri, la Red Bull e Helmut Marko per avermi dato questa opportunità - ha detto il giovanissimo talento nipponico e ovviamente tutti in Honda, per tutto il loro supporto finora nella mia carriera, che mi hanno dato grandi opportunità di correre in Europa”.

Poi, ha concluso: “Devo ringraziare le squadre con cui ho gareggiato per arrivare a questo punto, in particolare la Carlin, con cui ho imparato molto quest'anno. Mi rendo conto che il prossimo anno porterò con me le speranze di molti fan giapponesi di F1 e farò del mio meglio anche per loro".