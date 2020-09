Formula 1, per l'ex pilota c'è già un campione che potrà superare Hamilton e Schumacher

Lewis Hamilton è il dominatore assoluto dell'ultima era in Formula 1. Il pilota inglese, vittoria dopo vittoria, si trova ad una sola lunghezza da Michael Schumacher. Si appresta a pareggiare in conti per poi superare i primi posti ottenuti dal Kaiser di Kerpen.

La vittoria del titolo Mondiale quest'anno, che è ormai vicinissima, porterebbe Hamilton a quota 7 titoli iridati: proprio come Schumi.

Ma mentre si scatena il dibattito su chi sia il più grande di sempre, a sorpresa, un ex pilota di Formula 1 propone un nome nuovo, destinato in futuro a diventare il più grande di tutti.

Alex Wurz, ex pilota austriaco di F1, pensa che non abbiamo ancora visto il reale valore di Max Verstappen. "Può ancora diventare il campione del mondo più giovane di sempre (al momento è Sebastian Vettel che è diventato world champion a 23 anni). Ha davanti a sè molti anni. Sta accumulando un'enorme esperienza".

Nell'intervista concessa alla televisione nazionale austriaca ORF, Wurz sottolinea, però, quanto siano davvero poche le chance di Verstappen di essere in lotta per il titolo già quest'anno. "Sarebbe un miracolo. Ma dà sempre tutto ed è uno dei migliori piloti che io abbia mai visto", assicura il pilota austriaco.

Wurz, inoltre, evidenzia come diventare campione del mondo sia fondamentale per la carriera di un pilota. "Se trova la macchina giusta - sottolinea Wurz - Verstappen può vincere il campionato e può anche riuscire a superare i record di Hamilton e di Michael Schumacher. Ha tutto quello di cui c'è bisogno".