L’ex pilota rivela il punto debole di Sebastian Vettel: “Ha problemi psicologici quando incontra compagni forti”

Tutto sta nella testa. In ogni uomo e soprattutto in un pilota. Ne è convinto anche Christian Klien, l’ex pilota della Rel Bull, che in passato ha avuto modo di osservare da vicino Sebastian Vettel.

Il 38enne pilota austriaco crede che il campione tedesco, quattro volte campione del mondo, soffra di problemi psicologici quando incontra sulla sua strada compagni duri da battere.

Negli ultimi due anni Vettel ha dovuto fronteggiare un compagno di squadra particolarmente affamato e vincente come Charles Leclerc. Via via ha perso il suo ruolo di punto di riferimento della Scuderia del Cavallino. Molti hanno parlato più volte di un Seb depresso, anche se è doveroso sottolineare come, soprattutto nell’ultimo anno, abbia dovuto fare i conti anche con una Ferrari non all’altezza del suo blasone.

L’occasione per il rilancio

Proprio per questo l’occasione che gli viene offerta dalla Aston Martin è importantissima per il pilota di Heppenheim. Per lui è un nuovo inizio, verde speranza, come la sua monoposto, un’occasione da non perdere. Dovrà vedersela con il figlio del proprietario della sua nuova scuderia. Lance Stroll, 22 anni, è un altro giovane ambizioso che vuole togliersi di dosso l’etichetta di figlio di papà, dimostrando pienamente come sia un pilota veloce e pieno di talento. Dalla sua vanta tre podi in Formula 1 e una strepitosa pole ottenuta nella scorsa stagione sul bagnato nel Gran Premio di Turchia.

"In Aston Martin Vettel ha la possibilità di vivere un nuovo inizio e di resettarsi completamente. Deve riuscire a tenere sotto contro Lance Stroll. Seb ha sempre avuto problemi psicologici quando il suo compagno è particolarmente forte, come è successo con Ricciardo e Leclerc. Se non tiene sotto controllo Stroll la sua carriera potrebbe finire abbastanza rapidamente", ha sottolineato Klien a "Servus TV".