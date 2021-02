Vedremo un nuovo Sebastian Vettel: parola di Toto Wolff

Sebastian Vettel è già al lavoro per la nuova stagione. Il quattro volte campione del mondo si è già recato a Silverstone, nello stabilimento della sua nuova squadra, la Aston Martin. Dopo aver conosciuto i membri del suo team, gli sono state prese le misure per il sedile. Il pilota tedesco insieme ai colleghi della F1, sarà in pista nei test ufficiali in programma dal 12 al 14 marzo in Bahrain.

Nuovi stimoli

Vettel, per tanti anni, è stato il primo rivale dell’attuale dominatore della F1, Lewis Hamilton. Proprio per questo, Toto Wolff, il boss del team Mercedes, lo osserva molto attentamente.

"Sebastian aveva bisogno di una cosa più di tutte le altre: cambiare aria - dichiara Toto Wolff in un'intervista all'emittente tedesca RTL". Quando entri in una spirale negativa che diventa sempre più profonda, devi fare un cambiamento. Questo è quello che ha fatto: ora è in un ambiente completamente differente".

Il capitolo Aston Martin come team ufficiale è appena iniziato e Vettel è uno dei grandi pilastri di questo progetto ", afferma Wolff.

L’ultima annata con la Ferrari è stata davvero amara per Vettel. Il pilota di Heppenheim ha chiuso la stagione in 13esima posizione con soli 33 punti. L’unica soddisfazione l’ha ottenuta nel Gran Premio di Turchia. Nella spettacolare gara in cui Lewis Hamilton ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, eguagliando il record di Michael Schumacher, Vettel è salito sul podio in terza posizione.

La Ferrari già prima che cominciasse la stagione 2020, segnata dalla pandemia, aveva deciso di ingaggiare un nuovo pilota, Carlos Sainz, che proprio in questi giorni sta iniziando a vivere la sua avventura come pilota ufficiale del Cavallino.

Sebastian Vettel ha accettato l’offerta del team di Lawrence Stroll per tornare stabilmente nella parte alta della classifica. Un nuovo progetto e tanto entusiasmo, questi gli ingredienti di cui aveva bisogno. Vedremo in pista se Sebastian Vettel riuscirà a confermarsi all’altezza di queste aspettative.

Qui trovate le date del nuovo calendario aggiornato della stagione 2021 di Formula 1