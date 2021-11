Le telecronache da brividi di Giampero Galeazzi

"Si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia". Telecronache entrate nella storia dello sport (e non solo) quelle di Giampiero Galeazzi, scomparso oggi a 75 anni dopo una vita passata a raccontare le più grandi gesta sportive italiane. Tra le tante imprese, Galeazzi aveva raccontato come solo lui sapeva fare la vittoria dei due canoisti Antonio Rossi e Beniamino Bonomi nel K2 a Sydney 2000.

La telecronaca della vittoria italiana nel canottaggio a Sidney 2000: video

Il canottaggio era una delle grandi passioni del giornalista. Indimenticabili anche le sue telecronache sui trionfi olimpici dei fratelli Abbagnale. "La morte di Giampiero Galeazzi è una notizia sconvolgente, mi lascia senza parole" ha fatto sapere Giuseppe Abbagnale, presidente della Federcanottaggio e campione indiscusso di questo sport, una volta appresa la scomparsa del giornalista. "Siamo stati con la figlia pochi giorni fa e avevamo parlato di lui, mi aveva lasciato molto felice il fatto che si stava riprendendo, invece arriva questa notizia. Se ne va la voce storica del canottaggio, nonché un amico e un personaggio preparato e coinvolgente", ha aggiunto.

Galeazzi era malato da tempo di una grave forma di diabete. Tra le ultime apparizioni televisive, quella a Domenica In dell'amica Mara Venier, quando si presentò in sedie a rotelle creando apprensione tra il pubblico circa le sue condizioni di salute. In quell'occasione, ci tenne a smentire di essere malato di Parkinson, come invece si vociferava, per confermare invece di lottare contro il diabete. La sua voce resterà viva nel ricordo di tutti gli appassionati di sport.