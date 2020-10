È morto Gianfranco De Laurentiis

Grave lutto nel mondo del giornalismo sportivo. E' morto Gianfranco De Laurentiis, per decenni volto noto della Rai. De Laurentiis, 81 anni, romano, continuava a collaborare da remoto con la Domenica Sportiva, che aveva condotto nella stagione '94-'95.

Gianfranco De Laurentiis muore a 81 anni

Tra le sue trasmissioni, Eurogol, prima rubrica sulle Coppe europee nata nel '77, e i rotocalchi Domenica Sprint e Dribbling. La competenza e il garbo di De Laurentiis restano impareggiabili, e in tanti in questi minuti lo ricordano con affetto sui social.

"Abbraccio gli amici della Rai nel ricordo di un giornalista bravissimo: sono cresciuto guardando e ammirando Gianfranco De Laurentiis. Per noi appassionati di calcio internazionale, Eurogol era una sorgente di acqua fresca nel deserto" scrive su Twitter il giornalista di Sky e Repubblica Paolo Condò. "Un signore del microfono - scrive Riccardo Cucchi - Un giornalista del servizio pubblico capace di una narrazione puntuale, onesta, sobria, elegante. Un modello, un maestro. Un giornalismo che mi manca. Da collega e da telespettatore".

Lascia la moglie Mirella e due figli, Roberto e Paolo.

Un esempio di garbo e professionalità, competenza e semplicità. Ha scritto pagine di storia della televisione. Ciao Gianfranco #DeLaurentiis Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. October 14, 2020

Chi era Gianfranco De Laurentiis

Fu il primo direttore della Testata sportiva della Rai. Entrato in Rai nel 1972, ha condotto fino al 1994 Eurogol, la rubrica del TG2 sul panorama delle coppe europee di calcio, insieme al collega Giorgio Martino. Dal 1987 al 1996 ha condotto Domenica Sprint assieme ad altri colleghi tra cui Antonella Clerici al suo esordio televisivo, poi La Domenica sportiva, Pole Position e Dribbling, storico rotocalco sportivo fino a diventarne il volto per antonomasia. Per Rai International presentato con Ilaria D'Amico, la trasmissione sportiva La giostra del gol. Ad annunciare la morte di De Laurentiis è stato Alessandro Antinelli, cronista sportivo Rai: “Il mio primo maestro in Rai è stato Gianfranco De Laurentiis – ha scritto su Twitter – Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di Dribbling con la sigaretta all’angolo della bocca. Mancherai Gianfranco".