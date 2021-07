Allarme covid nel ritiro dell'Italia: tre giornalisti positivi, squadra isolata

Tre giornalisti che seguono la Nazionale di Mancini sono risultati positivi al coronavirus dai test effettuati in occasione di Italia-Spagna. Uno di loro sarebbe rientrato in Italia dopo la semifinale, mentre gli altri due stanno osservando le misure di quarantena a Londra

Il ritiro dell'Italia a Coverciano è stato blindato a due giorni dalla finale degli Europei poiché un giornalista tra quelli al seguito della Nazionale di Roberto Mancini è risultato positivo al rientro da Italia-Spagna, disputata martedì scorso a Wembley. Le positività tra il personale dei media sarebbero tre, ma due giornalisti sono rimasti in Inghilterra osservando le misure di quarantena a Londra, un terzo era invece rientrato a Coverciano. Tra questi c'è anche il telecronista della Rai Alberto Rimedio, che da sette anni è la voce degli azzurri, e che dovrà essere sostituito per la finale di domenica tra Italia e Inghilterra. La Rai ha attivato controlli attraverso tamponi molecolari per tutti i suoi inviati alla fase finale degli Europei. In queste ore il ritiro azzurro è stato ovviamente sanificato. La squadra è isolata nel centro tecnico della Figc.

Caso covid, allarme a Coverciano: Italia blindata

In vista di Italia-Inghilterra c'è ottimismo per squadra e staff tecnico, visto che i calciatori sono vaccinati e hanno contatti con i media solo durante le conferenze stampa. Non si teme un focolaio come quello dello scorso marzo. La situazione è ben diversa da quella dello scorso 31 marzo, quando sette calciatori azzurri e alcuni membri dello staff erano risultati positivi dopo la partita Lituania-Italia. La doppia vaccinazione dei calciatori azzurri e gli scarsi contatti tra il gruppo squadra e i giornalisti dovrebbero scongiurare qualsiasi rischio di focolaio.

Per precauzione, la sala stampa sarà deserta oggi a Coverciano: il consueto appuntamento delle ore 14, unico momento di contatto (a distanza) tra media e calciatori della Nazionale in questi Europei, si svolgerà in modalità da remoto.