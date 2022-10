Muore Giovanni Di Pillo: addio a 'The Voice', la voce storica della Superbike

Haga, Corser, Bayliss, Biaggi e tantissimi altri. Giovanni Di Pillo, lo storico commentatore della Superbike, nella sua lunga carriera di telecronista aveva raccontato le loro imprese con grande competenza e con quella voce inconfondibile che gli erano valsi, oltre al ruolo di speaker ufficiale del Mugello, il soprannome di "The Voice".

Giovanni Di Pillo era nato a Viareggio il 24 agosto 1955 ed è mancato a Firenze ieri, giovedì 13 ottobre. La notizia è stata resa nota oggi, venerdì 14 ottobre. Grande appassionato di moto, aveva commentato su TMC/LA7 il Mondiale Superbike e Supersport dal 1998 al 2002 e, nelle auto, il Campionato Italiano Superturismo. Dal 2001 al 2012 aveva diretto il canale telematico Nuvolari per le due ruote, commentando il Mondiale MotoGP, il Mondiale SBK e il SuperCross americano.

Dal 2010 è stato docente di storia del motociclismo alla Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma, per il master "Business in MotorSport". Nel 2006 ebbe anche un doppio ruolo come doppiatore nel film Disney-Pixar Cars - Motori ruggenti.

A 67 anni è mancato dopo una lunga malattia, all'ospedale Careggi di Firenze, dove era ricoverato da tempo. Tantissimi i messaggi di cordoglio, sui suoi canali social, vere e proprie testimonianze di affetto meritato, da parte degli amanti del motociclismo. "Ci mancherai immensamente", "Addolorato dalla notizia...un grandissimo", "Era come se tu fossi un caro amico, ciao Giò, ci mancherai tremendamente", "Riposa in pace e grazie per le emozioni", "Grazie Giovanni per avermi fatto appassionare alle moto".