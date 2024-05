Aspi sponsor del Giro: con Wonders alla scoperta delle meraviglie italiane

Autostrade per l’Italia per il tredicesimo anno consecutivo è sponsor ufficiale del Giro d’Italia, per promuovere ancora le bellezze del nostro Paese. Il progetto “Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie” è la piattaforma multicanale di Aspi che accompagna il viaggiatore alla scoperta di itinerari e suggestive piste ciclabili, immerse nella storia e nella bellezza di piccoli borghi, nel patrimonio naturalistico, luoghi unici capaci di trasformare una giornata qualunque in un’esperienza esclusiva per chi li percorre.