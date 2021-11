Giro 2022: altimetria, calendario e percorso di tutte le tappe

Il Giro d’Italia comincia a prendere forma e, dopo la partenza in Ungheria, sono state presentate in anteprima oggi, lunedì 8 novembre, le frazioni per i velocisti.

L’intero percorso sarà svelato da oggi a giovedì. La corsa Rosa partirà in Ungheria, venerdì 6 maggio e arriverà a Verona, domenica 29 maggio, proprio come nel 2019, quando a trionfare, dentro l’Arena, fu l’ecuadoriano Richard Carapaz.

L'edizione 2022 del Giro d’Italia inizierà con una tappa in linea, da Budapest a Visegrad, di 195 km: una frazione con continui saliscendi e un arrivo con sorpresa finale in vetta al Gpm di Visegrad.

Sabato 7 maggio la seconda tappa, a Budapest, sarà una cronometro di 9,2 km, con finale in salita con punte fino al 14% di pendenza, e tratti in pavè fino ad arrivare al cuore della città.

Anche domenica 8 maggio saranno in scena le ruote veloci. Ci giocheranno la vittoria in volata costeggiando il Lago Balaton, nella terza e ultima frazione ungherese, da Kaposvar a Balatonfured (201 km).

"E' un Giro ricco di ottime occasioni per i velocisti - commenta Elia Viviani -. Forse l'arrivo della prima tappa è più favorevole per un 'finisseur' o un velocista che tiene bene in salita. Mi piacerebbe poter lottare per conquistare nuovamente la maglia ciclamino e provare a vincere qualche tappa come quella di Treviso, vicino ai miei tifosi, o quella di Reggio Emilia. Sicuramente c'è terreno per ripetere un Giro come quello del 2018: sarebbe un sogno!".

Dopo il via ungherese, la corsa rosa tornerà in Italia con la frazione che collega Catania e Messina (192 km).

Il Giro poi proseguirà in Calabria con la Palmi Calabro-Scalea (192 km): nella parte finale la corsa seguirà la costa tirrenica della Calabria con brevi saliscendi.

Saranno terreno di caccia per i velocisti anche la Sant'Arcangelo di Romagna-Reggio Emilia (201 km), completamente pianeggiante e Sanremo a Cuneo (157 km) il gruppo percorrerà in senso inverso la 'Sanremo' estiva del 2020.

L'ultima volata di gruppo del Giro 2022 si disputerà nella Borgo Valsugana-Treviso (146 km) lungo le strade del Prosecco.

Dopo aver svelato la partenza in Ungheria e le sette tappe per velocisti nei prossimi giorni verranno svelate le restanti tappe del Giro.

Giro d’Italia 2022: le tappe e il percorso