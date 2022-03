Giro d'Italia 2022: altimetria, calendario e percorso di tutte le tappe

7 tappe per velocisti, 6 di media montagna, 6 di alta montagna e 2 cronometro individuali. Il Giro d’Italia 2022 si annuncia pieno di battaglie e di insidie e non mancheranno le emozioni nei 3410,3 chilometri che i corridori dovranno affrontare nelle 3 settimane della 105esima edizione. Il dislivello complessivo di un percorso affascinante è di 51.000 metri.

Giro d'Italia 2022: tutte le tappe calendario date

Il Giro d'Italia 2022, centocinquesima della manifestazione e valevole come ventesima prova dell'UCI World Tour 2022, si svolgerà in ventuno tappe dal 6 al 29 maggio 2022 per un totale di 3 410,3 km, con partenza da Budapest in Ungheria e arrivo all'interno dell'Arena di Verona.

Ecco tutte le tappe del giro:

Venerdì 6 maggio – 1a tappa: Budapest – Visegrad, 195 chilometri

Sabato 7 maggio – 2a tappa: Budapest – Budapest, 9,2 chilometri (cronometro individuale)

Domenica 8 maggio – 3a tappa: Kaposvar – Balatonfüred, 201 chilometri

Lunedì 9 maggio – Giorno di Riposo

Martedì 10 maggio – 4a tappa: Avola – Etna, 166 chilometri

Mercoledì 11 maggio – 5a tappa: Catania – Messina, 172 chilometri

Giovedì 12 maggio – 6a tappa: Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri), 192 chilometri

Venerdì 13 maggio – 7a tappa: Diamante – Potenza, 198 chilometri

Sabato 14 maggio – 8° tappa: Napoli – Napoli, 149 chilometri

Domenica 15 maggio – 9a tappa: Isernia – Blockhaus, 187 chilometri

Lunedì 16 maggio – Giorno di Riposo

Martedì 17 maggio – 10a tappa: Pescara – Jesi, 194 chilometri

Mercoledì 18 maggio – 11a tappa: Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia, 199 chilometri

Giovedì 19 maggio – 12a tappa: Parma – Genova, 186 chilometri

Venerdì 20 maggio – 13a tappa: Sanremo – Cuneo, 157 chilometri

Sabato 21 maggio – 14a tappa: Santena – Torino, 153 chilometri

Domenica 22 maggio – 15a tappa: Rivarolo Canavese – Cogne, 177 chilometri

Lunedì 23 maggio – Giorno di Riposo

Martedì 24 maggio – 16a tappa: Salò – Aprica, 200 chilometri

Mercoledì 25 maggio – 17a tappa: Ponte di Legno – Lavarone, 165 chilometri

Giovedì 26 maggio – 18a tappa: Borgo Valsugana – Treviso, 146 chilometri

Venerdì 27 maggio – 19a tappa: Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte, 178 chilometri

Sabato 28 maggio – 20a tappa: Belluno – Marmoloda (Passo Fedaia), 167 chilometri

Domenica 29 maggio – 21a tappa: Verona-Verona (cronometro individuale), 17 chilometri

La 105esima edizione del Giro d’Italia scatterà in Ungheria venerdì 6 maggio 2022 e si concluderà a Verona, all’Arena, in quella che sarà una cronometro individuale affascinante e incerta. Sarà la quinta volta che la città scaligera ospiterà la tappa conclusiva di un evento ciclistico amatissimo in Italia e in tutto il mondo. Sarà un’edizione della corsa rosa molto dura dove i corridori affronteranno salite che hanno fatto la storia del ciclismo. Chi vorrà trionfare dovrà superare il Mortirolo, il Pordoi, la Marmolada ed entrerà di diritto nella leggenda tra nomi che hanno fatto grande questa corsa e sono diventati grandi grazie a essa.

Ecco le altimetrie di tutte le tappe:

1ª tappa Giro d’Italia 2022 – venerdì 6 maggio - 195 chilometri - Budapest - Visegrad

Il Giro d'Italia 2022 inizia dalla capitale ungherese e arriva nei pressi del confine slovacco costeggiando il Danubio per buona parte della frazione. Il finale, con 5 km al 5%, farà da selezione per l’annunciata volata che metterà in palio la prima Maglia Rosa.