La Francia vieta il passaggio del Giro d'Italia: salta la salita al mitico Colle dell'Izoard

Il Giro d'Italia 2020 sarà costretto a cambiare percorso a causa delle nuove misure anti-covid. La tappa numero 20, la Alba-Sestrière con sconfinamento in Francia prevista per sabato 24 ottobre, è stata annullata, con un inevitabile cambio di percorso. Già il maltempo aveva messo in dubbio il ''tappone'' che include il passaggio in cima al Colle dell’Agnello, a quota 2744 metri, e Izoard.

Giro d'Italia 2020, cambio di percorso: annullata la tappa del 24 ottobre

Ma adesso le previsioni meteo sono passate in secondo piano, infatti, il municipio di Briançon ha vietato il passaggio della corsa a causa dell’emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di coronavirus. Le nuove disposizioni vietano gli assembramenti di più di 6 persone sul suolo pubblico.

La conferma della tappa annullata è arrivata anche con un post sui canali social del municipio:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa la comunicazione ufficiale: "A causa dell’emergenza sanitaria e del decreto numero 2020 -1262 del 16 ottobre 2020 che vieta i raggruppamenti di più di sei persone sulla strada pubblica, il passaggio del Giro d’Italia nel territorio del Brianzonese non potrà avere luogo".