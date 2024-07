Trionfo per Elisa Longo Borghini: il Giro d'Italia Donne è suo

Elisa Longo Borghini conquista il Giro d'Italia Donne 2024, il suo primo Giro d'Italia. L'atleta verbanese ha conquistato la maglia rosa nella prima tappa e non l'ha mai lasciata mettendo così in bacheca un titolo che a 32 anni non aveva ancora fatto suo. L'ultima tappa oggi, domenica 14 luglio, in Abruzzo. A vincere la Pescara-L'Aquila è stata Kimberley Le Court Pienaar, ma...