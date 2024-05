Il campione di golf Grayson Murray morto a 30 anni, si era appena ritirato da un torneo

Lutto nel mondo del golf. È morto Grayson Murray, 30 anni, due volte vincitore sul PGA Tour e numero 58 del mondo. Lo ha reso noto il commissioner del PGA Tour, Jay Monahan. Il golfista americano, classe 1993, combatteva contro problemi di alcol e depressione: aveva giocato il primo round e parte del secondo nel Charles Schwab Challenge di questa settimana, ma si era ritirato ieri dall'evento dopo 16 buche.

"Siamo rimasti devastati nell'apprendere - e abbiamo il cuore spezzato nel condividerlo - che il giocatore del PGA Tour Grayson Murray è morto questa mattina - recita la nota di Monahan -. Sono senza parole. Il PGA Tour è una famiglia e quando perdi un membro della tua famiglia, non sei più lo stesso. Piangiamo Grayson e preghiamo per il conforto dei suoi cari. Ho contattato i genitori di Grayson per offrire le nostre più sentite condoglianze e durante quella conversazione ci hanno chiesto di continuare con il gioco dei tornei. Erano fermamente convinti che Grayson avrebbe voluto che lo facessimo".