Guerra Israele-Hamas, lo sport si ferma: i possibili scenari per la ripresa

L’ufficialità è arrivata solo in giornata, ma ha semplicemente certificato quello che ai più sembrava scontato dopo l’escalation nel conflitto con Hamas. Israele non giocherà le gare inserite nel programma di questi giorni e valevoli per le qualificazioni ai prossimi campionati: dopo il rinvio della sfida contro la Svizzera, programmata al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, è arrivata la comunicazione dello slittamento del match che la nazionale israeliana avrebbe dovuto giocare in Kosovo. Si studia adesso una diversa collocazione in calendario (si ipotizza novembre) per recuperare i match annullati, al pari del torneo internazionale Under 17 che avrebbe visto in campo Israele, Belgio, Galles e Gibilterra nonché delle sfide casalinghe della nazionale U21 contro Estonia e Germania (17 ottobre), che mettevano in palio punti per il girone di qualificazione al campionato europeo di categoria.

Decisione che peraltro segue quella di fermare tutti i campionati professionistici, a partire proprio dal calcio con la Ligat ha'Al – massima espressione del calcio israeliano – ferma alla quinta giornata e più di un club che ha concesso ai giocatori di lasciare il paese per motivi di sicurezza. E tra i tesserati delle società di Serie A c’è anche chi ha scelto di dare concretamente una mano al suo paese, come il caso di Menashe Zalka, 33enne difensore-centrocampista dell’Hapoel Hadera – di cui è anche capitano – che ha deciso di imbracciare le armi. Stop anche per i tornei di basket, mentre si attendono gli sviluppi per capire cosa accadrà ai tornei continentali, legati in primis alla possibilità da parte delle squadre israeliane di potersi spostare lasciando il paese. Per ora è saltata la gara di Eurolega del Mediolanum Forum tra l’Olimpia Milano ed il Maccabi – in calendario il 12 ottobre – mentre quella del 18 a Tel Aviv contro il Valencia è rimasta nel programma ma a campi invertiti (si giocherà in Spagna e non in Israele), esattamente come quella di EuroCup tra Umana Reyer e Hapoel che andranno in campo il 17 a Venezia, anziché come da calendario a Tel Aviv.

Il conflitto ha anche portato l’Atp e gli organizzatori del torneo a maturare la dolorosa scelta di “sopprimere” l’Open di Tel Aviv. Il grande tennis del circuito professionistico era nuovamente sbarcato nel 2022 nella città israeliana, a 26 anni di distanza dall’ultima apparizione, e ad imporsi in finale era stato l’attuale numero uno della classifica Novak Djokovic, il quale aveva confermato la sua presenza anche per l’edizione 2023. L’Association of Tennis Professionals non ha ancora deciso l’eventuale spostamento del torneo in un altro paese, sebbene le indiscrezioni parlino di Sofia come location ipotizzata per il “trasloco”.