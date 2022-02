Guerra Russia-Ucraina: dalla finale di Champions League ai Mondiali di pallavolo, quali sono gli eventi sportivi a rischio

Oggi, 24 febbraio, è ufficialmente scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin ha annunciato l'invasione con un videomessaggio che è stato diffuso quando in Russia erano le 6. L'attacco è arrivato via terra e via cielo e le truppe russe sono entrate in Ucraina da quattro punti diversi: in Crimea, a Karkhiv, a Lugansk e in Bielorussia.

Le ripercussioni saranno pesanti e in tutti i settori, anche nel mondo dello sport. L'Ucraina, intanto, ha sospeso il campionato di calcio dopo aver diramato un comunicato molto breve: "A causa dell’imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato sospeso".

Il torneo di calcio sarebbe dovuto ripartire questo week-end dopo la lunga pausa invernale che ha fermato il torneo a metà dicembre. L’attuale situazione ha imposto un ulteriore stop di un mese con lo slittamento dei match in programma. C'è apprensione per Roberto De Zerbi, l'allenatore dello Shakhtar Donetsk e per i suoi collaboratori italiani

Conflitto Ucraina-Russia, sospeso il campionato. De Zerbi è ancora a Kiev

Sembra, al momento, altamente improbabile che l'Ucraina disputi il playoff, in programma tra un mese, contro la Scozia il 24 marzo a Glasgow per i mondiali in Qatar.

La Polonia, che dovrebbe giocare a Mosca il 24 marzo il playoff per la qualificazione al mondiale di calcio in Qatar 2022, ha già ha posto in una nota pubblica il problema della location dell’incontro, chiedendo alla Fifa una verifica sulla sede. Da Mosca è arrivata una replica sprezzante. Svetlana Zhurova, campionessa olimpica di pattinaggio su ghiaccio a Torino 2006 o ora deputata della Duma, ha replicato così: "Mosca è il posto più sicuro. A meno che non vogliano bombardarla e il governo polacco lo sappia e noi no".

La Russia il 28 maggio dovrebbe ospitare la finale di Champions League a San Pietroburgo alla Gaprom Arena. Il premier inglese Boris Johnson, già prima che il conflitto esplodesse, aveva sottolineato come ritenesse inconcepibile che una Russia sempre più isolata ospitasse una manifestazione calcistica.

L'UEFA sta monitorando gli eventi ma sinora ha smentito di voler spostare la sede della finale come chiesto anche da alcuni europarlamentari in una lettera inviata al presidente Aleksander Ceferin.

Dal 26 agosto all'11 settembre in Russia è in programma il mondiale di pallavolo maschile. L’agenzia russa TASS ha contattato la Federazione internazionale di pallavolo (FIVB) per sapere se prevede o meno di cambiare la Russia come organizzatore del Campionato mondiale maschile del 2022 (dal 26 agosto). La risposta che hanno ricevuto dalla FIVB è che spera che la Russia, come previsto, ospiterà il torneo.

“La FIVB sta lavorando a stretto contatto con la Federazione Russa di Pallavolo (VFV) e il suo Comitato Organizzatore in preparazione dei vari eventi di pallavolo e beach volley che si terranno nel Paese e che si svolgeranno come previsto. La FIVB crede che lo sport debba sempre stare fuori dalla politica. Stiamo monitorando da vicino la situazione per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti ai nostri eventi. Questa è la nostra massima priorità”, ha affermato l’organo di governo della pallavolo mondiale che dal 1984 ha sede a Losanna in Svizzera.

Anche la Formula 1 ha in programma una gara in Russia nel 2022. Il 25 settembre è in promgramma il Gran Premio di Sochi e per ora non è arrivata nessuna richiesta di rinvio o di annullamento. La prima reazione è stata quella di Sebastian Vettel che durante la conferenza stampa a Barcellona, dove si stanno disputando i test prestionali della F1, ha detto: Non posso parlare a nome della GPDA (l’associazione dei piloti, ndr), ma personalmente non voglio correre in Russia e la F1 non dovrebbe correrci. Tante persone stanno morendo per ragioni stupide”.