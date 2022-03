Conflitto Russia-Ucraina, tutte le esclusioni di atleti e squadre russe e gli eventi cancellati

Si va sempre più allungando l’elenco degli eventi sportivi di portata mondiale che prevedono l’esclusione della Russia, decisa dai principali organi internazionali che regolano l’attività delle singole discipline. Uno stop che riguarda non solo atleti e squadre, sia di club che nazionali, ma anche l’organizzazione di competizioni di portata mondiale già regolarmente schedulate nel calendario del 2022. Nel Calcio, è stato già disposto lo spostamento della finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi, ma Uefa e Fifa hanno provveduto a sospendere le formazioni russe da tutte le competizioni, a partire dai Mondiali (la Polonia accederà direttamente alla finale play-off che mette in palio un posto per Qatar 2022) per proseguire con l’esclusione dello Spartak Mosca dall’Europa League, competizione che prevedeva la sfida negli ottavi di finale tra i biancorossi ed il Lipsia, che ora si qualificherà d’ufficio ai quarti.

Stessa linea intrapresa dall’Eurolega di Basket, che ha escluso Cska Mosca, Unics Kazan e Zenit San Pietroburgo dalla competizione e il Lokomotiv Kuban dall’Eurocup. Nella nota diffusa si specifica inoltre che qualora la situazione non si evolverà positivamente, saranno annullate ai fini della classifica le partite già disputate dalle altre formazioni contro le squadre in questione. Nel Volley, il board della Fivb ha rimosso la Russia dal ruolo di paese organizzatore del Campionato mondiale di pallavolo maschile ad agosto e settembre. Le formazioni russe impegnate nelle competizioni europee per club disputeranno le gare casalinghe in campo neutro.

Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, ha ritirato il Ordine Olimpico – la più alta onorificenza del movimento olimpico - a Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, per violazione della tregua olimpica dopo gli attacchi in Ucraina, ed ha inoltre “vivamente raccomandato” a tutte le federazioni mondiali di "non invitare atleti russi e bielorussi" nelle competizioni sportive internazionali

Nel Tennis, la ITF (International Tennis Federation) ha annunciato di aver cancellato tutti i tornei del circuito programmati in Russia. “La nostra principale priorità – si legge nella nota - è la protezione dei giocatori e di tutti quelli che viaggiano per partecipare a questi eventi”. Cambio di programma anche in Formula 1: si passa dalle 23 gare in calendario a 22 dopo la scelta di non far disputare il Gran Premio di Sochi l’ultimo week-end di Settembre, tappa russa del “circus” che dal prossimo anno dovrebbe cambiare location e traslocare a San Pietroburgo.

Cancellati dalla lista degli eventi gli appuntamenti in Russia e Bielorussia dalla Federazione Internazionale di Ginnastica, mentre la FederNuoto Mondiale ha annullato i Mondiali Junior organizzati a Kazan, bloccando momentaneamente qualsiasi altra manifestazione in Russia in attesa di sviluppi positivi del conflitto in Ucraina.

Sospese sia Russia che Bielorussia da ogni competizione internazionale di Rugby, come da comunicato del World Rugby che regola il movimento della “palla ovale” a livello mondiale, sospensione della Russia allargata anche all’appartenenza al World Rugby. Anche nel Pattinaggio, nessun invito atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali (Short Track, velocità e figura) in base alle direttive dell’ISU (International Skating Union). Niente gare in Russia fino alla fine della stagione anche nello Sci (saltate le tappe di Coppa del Mondo di Salto Femminile e Fondo in calendario la seconda metà di marzo) e spostate anche le Olimpiadi degli Scacchi, organizzate a Mosca dal 26 luglio all’8 Agosto: la FIDE – Federazione Scacchistica Internazionale – è già al lavoro per trovare una location alternativa alla principale manifestazione mondiale della disciplina.