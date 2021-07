Hamilton vince a Silverstone, strepitoso Leclerc 2° sfiora la vittoria per la Ferrari

Una grande gara in Gran Bretagna. Vince il settevolte campione del mondo della Mercedes che riesce a superare il pilota della Rossa a due giri dalla fine. Polemiche per un contatto tra Hamilton e Verstappen nei primi giri

Tira un sospiro di sollievo Lewis Hamilton e sorride mentre suona ‘God save the Queen’ sul podio di Silverstone. Il pilota di Stevenage, sette volte campione del mondo, conquista la sua ottava vittoria sulla pista di casa. La folla di tifosi inglesi può festeggiare il beniamino di casa, che è riuscito a conquistare il successo a due tornate dalla fine. Prima aveva trattenuto a lungo il fiato per merito di uno scatenato Charles Leclerc. Il pilota monegasco, che ha giurato fedeltà eterna alla Ferrari, ha colto al volo l’occasione che si è creata all’inizio del Gran Premio.

F1, Gp Gran Bretagna: l’incidente Verstappen-Hamilton

Al via, infatti, ripartiva immediatamente il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, un ulteriore segno che quella sprint-race che ieri non ha convinto tutti, ha ulteriori pregi se si vedono i suoi sviluppi sulla tre giorni di gara.

Hamilton, infatti, dopo la pole conquistata venerdì, era stato beffato da Verstappen con il nuovo formato di gara-sprint. L’olandese della Red Bull l’aveva bruciato in partenza e relegato al secondo posto. Oggi il duello tra i due si è acceso sin dal via. Il pilota inglese della Mercedes è andato all’arrembaggio, Verstappen si è difeso da par suo, chiudendo ogni spiraglio.

La tradizione dei duelli impone che, prima o poi, si arrivi allo scontro: così è stato anche stavolta. Il contatto tra Verstappen e Hamilton avviene durante il primo giro alla curva 9 di Silverstone, la curva Copse. Hamilton si prende l'interno con una staccata furiosa, Verstappen che è davanti chiude la traiettoria a destra. Si arriva al contatto tra l'anteriore sinistra di Hamilton e la posteriore destra di Verstappen.

L'olandese va a sbattere pesantemente contro le barriere. Sarà costretto al ritiro e uscirà a fatica dall'abitacolo di una Red Bull gravemente danneggiata. Fortunatamente, una volta visitato dal centro medico del circuito, Verstappen è stato dichiarato in buone condizioni generali, anche se era ancora sotto choc per aver subito una forza d'impatto pari a 51 G. La Red Bull ha fatto sapere che è stato trasportato in ospedale per una TAC.

A Hamilton è andata decisamente meglio. Per la manovra ha rimediato soltanto 10 secondi di penalità e nel finale è riuscito a spegnere il sogno di Charles Leclerc e di tutti i Ferraristi.

F1, Gp Gran Bretagna: Leclerc sempre al comando

Il pilota monegasco, che partiva dalla quarta posizione, al via si era sbarazzato di Bottas. Dopo lo scontro tra i due rivali per il titolo si è trovato al comando. Da vero fuoriclasse ha lottato fino alla bandiera a scacchi, tirando fuori il meglio da una Rossa che ha fornito una grandissima prestazione sullo storico tracciato inglese.

Leclerc è rimasto sempre in testa ed è stato superato da Hamilton soltanto a 2 tornate dalla fine. L’inglese ha passato il pilota monegasco proprio alla Copse con una manovra analoga a quella effettuata con Verstappen. Leclerc, però, ha evitato la collisione, consapevole di quanto fosse prezioso quel podio. I dieci secondi di penalità probabilmente sono stati una sanzione un po’ blanda. Sicuramente non hanno intimorito l’inglese che voleva la vittoria e l’ha avuta.

Il rammarico per il secondo podio stagionale, dopo quello conquistato da Carlos Sainz a Monaco, è segno di quanto sia giusta la strada imboccata dagli uomini in Rosso per tornare quanto prima al vertice. Bottas ha chiuso in terza posizione, garantendo un pieno di punti alla Mercedes in chiave costruttori e favorendo, grazie all'ordine di scuderia, il recupero di Hamilton. Norris e Ricciardo, quarti e quinti con le McLaren, hanno chiuso davanti a Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari, sfortunatamente, è stato penalizzato da un problema alla pistola durante il cambio gomme. Stava offrendo un'altra prestazione consistente e poteva portare ulteriori punti al Cavallino.

Completano l'elenco dei piloti a punti Fernando Alonso (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Ocon (Alpine)Tsunoda (Alpha Tauri).

F1, Gp Gran Bretagna: i risultati

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha completamente riaperto un campionato che già si sapeva avesse tutte le carte in regola per essere incerto e appassionante fino alla fine. Complice lo 0 di oggi subito da Verstappen (Red Bull) e i 25 punti incassati da Hamilton, l'olandese è al comando della classifica iridata con 8 lunghezze, 185 a 177. Lando Norris(McLaren) è terzo a 108, davanti a Sergio Perez, quarto a 104. Sono 80 i punti di Charles Leclerc (Ferrari), che precede il compagno di team, Sainz.

Nella classifica costruttori la Red Bull resta al comando con 289 punti e precede la Mercedes di sole 4 lunghezze. Nella sfida per il terzo posto la McLaren-Mercedes è a quota 163, la Ferrari insegue a 148.

Sale già l’attesa per il prossimo appuntamento in calendario. Il 1 agosto si corre in Ungheria. Sarà nuovamente battaglia tra Verstappen e Hamilton con la Rossa pronta a dire la sua su un tracciato lento che può esserle favorevole come Monaco e Baku. Dream on.

F1, Gp Gran Bretagna: l'ordine d'arrivo

1. Hamilton (GB-Mercedes) 52 giri, 1h15’28”716

2. Leclerc (Mon-Ferrari) a 3”871

3. Bottas (Fin-Mercedes) a 1”125

4. Norris (GB-McLaren) a 28”573

5. Ricciardo (Aus-McLaren) a 42”624

6. Sainz (Spa-Ferrari) a 43”454

7. Alonso (Spa-Alpine) a 1’12”093

8. Stroll (Can-Aston Martin) a 1’14”289

9. Ocon (Fra-Alpine) a 1’16”162

10. Tsunoda (Gia-AlphaTauri) a 1’22”065

11. Gasly (Fra-AlphaTauri) a 1’25”327

12. Russell (GB-Williams) a 1 giro

13. Giovinazzi (Ita-Alfa Romeo) a 1 giro

14. Latifi (Can-Williams) a 1 giro

15. Raikkonen (Fin-Alfa Romeo) a 1 giro

16. Perez (Mes-Red Bull) a 1 giro

17. Mazepin (Rus-Haas) a 1 giro

18. Schumacher (Ger-Haas) a 1 giro

19. Vettel (Ger-Aston Martin) rit.

20. Verstappen (Ola-Red Bull) rit.

F1, Gp Gran Bretagna: la classifica piloti

1. Max Verstappen (OLA) 185 pts

2. Lewis Hamilton (GB) 177

3. Lando Norris (GB) 113

4. Valtteri Bottas (FIN) 108

5. Sergio Pérez (MES) 104

6. Charles Leclerc (MON) 80

7. Carlos Sainz Jr (SPA) 68

8. Daniel Ricciardo (AUS) 50

9. Pierre Gasly (FRA) 39

10. Sebastian Vettel (GER) 30

11. Fernando Alonso (SPA) 26

12. Lance Stroll (CAN) 18

13. Esteban Ocon (FRA) 14

14. Yuki Tsunoda (GIA) 10

15. Kimi Räikkönen (FIN) 1

16. Antonio Giovinazzi (ITA) 1

Classifica costruttori

1. Red Bull-Honda 289 punti

2. Mercedes 285

3. McLaren-Mercedes 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri-Honda 49

6. Aston Martin-Mercedes 48

7. Alpine-Renault 40

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 2