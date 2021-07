Il nuovo acquisto della Lazio Hysaj si presenta cantando "Bella ciao" e tifosi non la prendono bene

L'arrivo nella nuova Lazio di Maurizio Sarri di Elseid Hysaj in uscita dal Napoli è stata accompagnata da un crogiolo di polemiche. Il tutto per la scelta del difensore albanese di cantare Bella Ciao per presentarsi ai nuovi tifosi, una canzone che tradizionalmente viene associata alla Resistenza e all’antifascismo. E per Hysaj, particolarmente coraggioso o forse clamorosamente inconsapevole, l'accoglienza non è stata delle migliori dato che la tifoseria organizzata della Lazio è composta anche da gruppi di tifosi esplicitamente neofascisti.

E le reazioni sono state a dir poco violente: "Magari si spacca tutto" si legge tra gli altri commenti "Se cantavi l’inno della Roma era meglio". Insomma, la prima lezione per Hysaj è arrivata ancor prima di scendere in campo.