Incidente per Alonso, contro il muro a 361 km/h: illeso per miracolo

Momenti di paura per Fernando Alonso uscito illeso da un terribile incidente sul circuito di Indianapolis. Il pilota spagnolo procedeva a 361 km/h sull'anello dov'era impegnato nella seconda giornata di prove per la 500 Miglia che si correrà il 23 agosto. A meno di un'ora dalla fine delle prove, il due volte campione di Formula 1 ha sbattuto contro il muro alla curva 4 la ruota anteriore destra della sua Arrow McLaren, perdendo il controllo del veicolo, che ha girato e si è diretto verso il muro di contenimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alonso insegue una vittoria nella 500 Miglia con cui completare, a 39 anni, la "tripla corona" dell'automobilismo. Questa impresa, che richiede di essere stato anche il vincitore del Gran Premio di F1 di Monaco e della 24 ore di Le Mans, e' stata completata solo dal britannico Graham Hill, nel 1972.



"In questo posto i muri sono molto vicini. Purtroppo oggi è successo di nuovo. Speriamo che sia accaduto oggi invece che accada domenica 23 - ha detto Alonso - Si impara in ogni giro che si fa qui, e da questo abbiamo imparato. Ma si ricomincia e penso che domani andrà tutto bene. Continuiamo così e speriamo che non ci siano più problemi".