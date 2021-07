Una vittoria per Davide Astori: la commozione di Chiellini al Quirinale

Il day after il grande evento calcistico che ha incoronato l’Italia campione d’Europa di calcio al torneo Euro2021, è una giornata di incontri istituzionale. Infatti l’intera squadra degli azzurri, che ieri sera a Londra, hanno battuto l’Inghilterra in finale, sono arrivati oggi al Quirinale, dove sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in persona, per una cerimonia che i campioni d’Europa hanno dedicato a Davide Astori. "Vorremmo dedicare questa vittoria a Davide Astori, che ho conosciuto e che avremmo voluto qui con noi oggi” ha detto Giorgio Chiellini, capitano della nazionale campione d’Europa, parlando dell' azzurro morto nel 2018

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questa vittoria è per lei, che è stato il nostro primo tifoso - ha aggiunto Chiellini rivolgendosi a Mattarella - e ai milioni di italiani nel mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli”.

Chiellini e Astori insieme all'ex ct azzurro Prandelli in una foto del 3 marzo 2014

Gli Azzurri al Quirinale

L’evento si è tenuto nei giardini del Quirinale, dove sono stati accolti gli azzurri della nazionale di calcio e Matteo Berrettini, il tennista entrato nella storia del tennis italiano dopo aver giocato la finale di Wimbledon contro Novak Djokovic. Dopo l'ingresso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato intonato l'inno di Mameli. Poi il Presidente ha consegnato agli atleti gli encomi.

Il pullman della nazionale è arrivato al Quirinale nel primo pomeriggio dopo aver percorso le vie storiche di Roma, scortato dalla polizia. Il pullman ha sfilato lungo via del Tritone fra gli applausi della gente lungo i marciapiedi. Quando la squadra è arrivata davanti al palazzo presidenziale, è stata accolta da un gruppo di tifosi che li ha incitati e ringraziati.

“Grazie Presidente, è una vittoria da dedicare a tutti gli Italiani” ha scritto il Ct Roberto Mancini, rispondendo su Twitter a un messaggio del Quirinale che ieri sera, dopo la finale vinta contro l'Inghilterra, esprimeva "grande riconoscenza" all'allenatore "e ai nostri giocatori hanno ben rappresentato l'Italia e hanno reso onore allo sport”. Lo stesso allenatore che ha detto di comprendere la delusione degli inglesi, che si sono subito tolti la medaglia dopo la premiazione “dopo una partita così impegnativa risolta ai rigori. Abbiamo vinto a casa loro, davanti a 60 mila tifosi inglesi mentre noi eravamo in settemila”. La nazionale di calcio italiana è arrivata in Italia alle 5 del mattino. Sbarcati a Fiumicino, sono andati a riposare all'Hotel Parco dei Principi di Roma, per poi arrivare al Quirinale.