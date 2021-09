L’Italia batte l’Inghilterra anche al cricket: vittoria storica

L’Italia dello sport è ormai una maledizione per l’Inghilterra perché, dopo gli Europei di calcio vinti a Wembley, dopo la staffetta 4×100 con Tortu che brucia l’inglese al fotofinish, arriva l’ultimo boccone amaro per i britannici. Questa volta a perdere con l’Italia sono gli atleti del cricket. Una doppia doccia fredda perché se c’è uno sport dove gli inglesi eccellono è proprio quello con mazza, palla e guantone.

Anche stavolta però hanno dovuto lasciare il campo ai colori azzurri. L'Italia batte l'Inghilterra agli Europei, cioè all'European Championship T10 di cricket che si sta disputando a Malaga. Non c’era nulla in palio, a parte l'accesso alla final four ma per avere la certezza bisognerà aspettare i calcoli. Comunque una vittoria storica perché gli italiani aspettavano di battere gli atleti di sua Maestà da 23 anni.

La nazionale italiana ha vinto con un punteggio di 90/4 per sei wickets sugli avversari, a quota 87/6, con un Baljit Singh, il capitano azzurro, in grande spolvero, capace di mettere a segno 43 punti not out con 6 boundaries e laureandosi man of the match.