Italia-Inghilterra è una finale mai vista agli Europei: possiamo vincere per 3 motivi e perdere per 3 ragioni

Tutto o niente in una notte. Italia-Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle 21 allo stadio Wembley di Londra, sarà una finale inedita, mai vista agli Europei di calcio, anche perché nella loro storia gli inglesi non ne hanno mai disputata una prima d'ora. Sui social è già partita la gufata galattica con i complimenti per la vittoria alla squadra di Gareth Southgate. Al di là degli scongiuri, sempre validi, ecco una piccola analisi sulle due squadre protagoniste della finalissima del torneo. Nell'ordine: possiamo vincere per tre motivi, perché tre sono i nostri punti di forza più evidenti. Ma possiamo perdere per tre ragioni, perché sono soprattutto tre gli aspetti da temere nella Nazionale dei Tre Leoni, dal punto di vista tecnico e ambientale.

Il gioco

Il gioco è il nostro punto di forza. È una sorta di marchio di fabbrica nel percorso tracciato da mister Mancini, sin dall'inizio. L'Italia è soprattutto un collettivo coeso e compatto che si muove all'unisono, non un'accozzaglia disomogenea di calciatori più o meno talentuosi. Il fulcro è nel centrocampo a tre che ha i piedi buoni e le geometrie di Jorginho e Verratti, non un regista ma due, e le incursioni ficcanti di Barella. La semifinale con la Spagna è stata l'unica volta, sin qui, in cui a spadroneggiare per possesso palla sono stati gli avversari. Seppellire i fantasmi del tiki taka spagnolo per tornare ad essere quelli di sempre impostando e comandando il gioco è un buon viatico per non soffrire troppo.

I portieri

Gigio Donnarumma difende la nostra porta e non la loro, per fortuna. Chi scrive è un milanista abbacchiato per la dipartita parigina, ma le doti di Gigione sono indubbie, oltre che soprannaturali. Impossibile negarlo. Ed è un bel vantaggio in partenza, in una partita che potrebbe essere decisa da un singolo episodio. Agli antipodi c'è Jordan Pickford, indeciso con le mani, scarso con i piedi. Ha subìto il primo gol soltanto in semifinale contro la Danimarca, stabilendo il record d'imbattibilità per un portiere della nazionale inglese con 725 minuti: più che far miracoli ci sembra un miracolato.

La forza dell'esperienza

Quella di domenica 11 luglio sarà la quarta finale di un Europeo per l'Italia, dopo quelle del 1968 (vincemmo contro la Jugoslavia), 2000 (persa contro la Francia per il golden gol di Trezeguet) e 2012 (persa contro la Spagna di Vicente del Bosque). Per l'Inghilterra è la prima finale in assoluto. Si tratta di altre epoche, altri cicli, ma a questi livelli la tradizione e l'esperienza hanno il loro peso. Di più: gli azzurri non hanno mai perso contro gli inglesi nella fase finale di un Europeo o di un Mondiale. E ci sono alcuni precedenti memorabili.

L'effetto Wembley

E veniamo alle note dolenti di una sfida quantomai incerta alla vigilia. L'Inghilterra avrà il privilegio di giocare la finale in casa (come quasi tutto il torneo finora) nella magnifica cornice di Wembley, davanti a 60mila persone, molte delle quali urlanti "It's coming home" con una pinta di lager in mano, nella speranza che il calcio "torni davvero a casa", in Inghilterra. Non sarà facile non farsi intimorire.

L'arbitro: vedi sopra

C'è un dubbio che serpeggia alla vigilia, alimentato dal rigore inventato (o quasi) concesso agli inglesi nella semifinale contro la Danimarca: anche l'arbitro si farà condizionare dall'urlo di Wembley? A dirigere l'incontro dovrebbe essere il turco Cüneyt Çak?r, o l'olandese Björn Kuipers, entrambi di caratura internazionale e di esperienza.

Una squadra solida

L'Inghilterra non ha espresso finora un gioco corale e armonico, ma è una squadra indubbiamente solida (un solo gol subìto finora), molto fisica, con calciatori di gran talento soprattutto dalla trequarti in su. Non hanno il possesso palla spagnolo che ci ha messo in difficoltà, ma in mediana non risparmiano le randellate con due centrocampisti vecchio stampo come Kalvin Phillips (del Leeds) e Declan Rice (del West Ham). Kane, centravanti fenomenale, e Sterling, ala rapidissima, sono gli uomini chiave e più decisivi.