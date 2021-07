"Italia-Inghilterra si deve rigiocare": la petizione punta sullo "scandalo" Chiellini

Se non fossero bastati gli indizi di ieri sera, il gesto dei giocatori che si toglievano la medaglia appena ricevuta, l’abbandono dello stadio in fretta dei tifosi inglesi e le violenze degli Hoolingans, ora ne abbiamo la prova definitiva: gli inglesi non sono i maestri di sportività che vorrebbero farci credere perchè adesso chiedono addirittura di rigiocare la partita Italia - Inghilterra che ha già decretato gli azzurri campioni d’Europa.

Infatti in Inghilterra si grida allo scandalo arbitrale e si parla di mandare 5 petizioni alla Uefa affinché faccia rigiocare la partita. Una in particolare sta raccogliendo col passare delle ore migliaia di firme. Il motivo? L’arbitraggio. Sarebbe il fischietto olandese al centro dello scandalo, al punto da aver deciso in modo determinante l’esito della gara, secondo gli inglesi, che guardano soprattutto ad un episodio del match: quello in cui Chiellini trattiene per la maglia Pietra Bukayo Saka al 95′ minuto. Per i secondi classificati, quella era espulsione e così la partita va rigiocata.

"Il match dell'11/07/2021 non è stato affatto corretto. Dopo che l'Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell'Inghilterra come se fossero schiavi. Tutte quelle spinte, strattonate e calci e l'Italia era ancora autorizzata a vincere? Decisamente di parte. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo modo di giocare e la rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte. Questo non è stato affatto giusto”. Così si legge nelle motivazioni con cui si giustifica la richiesta.

Un atteggiamento davvero fuori dall’ordinario, ma per fortuna la verità storica è un’altra e in queste ore i giocatori della nazionale italiana hanno anche incontrato il presidente Mattarella per ricevere un encomio dalla prima carica dello Stato.