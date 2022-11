L'Italia di rugby ha battuto l'Australia: è la prima volta nella sua storia

La nazionale maschile di rugby italiana ha compiuto un'impresa storica: ha vinto per la prima nella sua storia contro l'Australia dopo 20 ko consecutivi. Gli azzurri, reduci dalla vittoria su Samoa, hanno così ottenuto un primo successo in assoluto sui 'Wallabies', che sono una delle superpotenze del rugby mondiale.

Con un primo tempo memorabile, gli azzurri dell'Italrugby hanno superato gli australiani per 28-27 nel secondo match delle Autumn Nations Series, che si è giocato oggi 12 novembre allo stadio 'Franchi' di Firenze. Il primo tempo si era chiuso sul 17-8 per gli azzurri, che si erano portati anche sul 17-3.

A scrivere la pagina di questa storica giornata del rugby italiano è stato Ange Capuozzo, il difensore degli azzurri, che ha segnato una doppietta di mete permettendo all'Italia di portare a casa una partita indimenticabile.

L’Italrugby ha segnato tre mete, con Pierre Bruno e Ange Capuozzo, e tre calci di punizione, uno battuto da Edoardo Padovani e due da Tommaso Allan. Prima del fischio finale, la rimonta dell'Australia stava facendo tramontare le speranze degli azzurri, ma un calcio sbagliato di Ben Donaldson ha assicurato la vittoria all’Italia.

Quella di oggi è dunque una rivincita per i tanti match persi contro l'Australia. È il 21 novembre 1973 quando l'Italia sfida a L'Aquila, per la prima volta, gli Wallabies: finisce 59-21, 10 mete australiana contro le 2 italiane. Proprio a Firenze l'Italia ha sfidato l'Australia in altre due occasioni: nel 2010, perdendo 32-14, e soprattutto nel 2012, con gli australiani vittoriosi 22-19. Ora, al ventunesimo tentativo, lo storico successo italiano.

L'Italrugby festeggia ancora a distanza di sette mesi dalla prima storica vittoria contro il Galles nel Sei Nazioni. Gli azzurri sono riusciti a battere un’altra grande nazionale del rugby, scrivendo ancora una volta una nuova pagina di storia per lo sport italiano.