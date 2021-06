Tour de France 2021: c'è Nibali, chi sono i 9 italiani al via

Saranno soltanto 9 i corridori italiani che prenderanno il via al Tour de France 2021. Il nostro corridore di punta è, come da molti anni, Vincenzo Nibali. Lo Squalo vanta nel suo palmares la vittoria dell’edizione 2014 della Grande Boucle. Quest’anno i suoi obiettivi principali erano il Giro d’Italia e le Olimpiadi di Tokyo. Purtroppo la sua preparazione alla corsa rosa, chiusa in 18esima posizione, è stata condizionata dalla frattura del radio destro mentre si stava allenando nella zona di Lugano. Nibali durante il Giro ha pagato una condizione non perfetta ed è stato anche colpito dalla sfortuna. Ha stretto i denti e ha voluto portare a termine la corsa rosa onorandola fino alla fine.

Ora andrà in Francia per farsi la gamba in vista dei Giochi Olimpici e per provare a vincere qualche tappa. Sicuramente proverà a fare classifica.Occhi puntati anche su altri 2 corridori italiani. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), che ha conquistato a Imola la maglia tricolore, non ha nascosto che andrà al Tour per puntare alla classifica a punti. Anche Davide Ballerini (Deceuninck Quick Step) cercherà l’occasione giusta per far valere tutte le sue doti di finisseur.

Ci sarà Daniel Oss (Bora Hansgrohe) pronto a supportare come sempre Peter Sagan. ‘La Roccia’, Davide Formolo, sarà al servizio dell'UAE Team Emirates e cercherà di fare più esperienza possibile in una corsa lunga e difficile come il Tour. Aspetta le tappe di montagna Mattia Cattaneo (Deceuninck Quick Step)

Fabio Aru non farà parte del già sparuto drappello italiano. Il corridore sardo nel 2017 aveva ottenuto un bellissimo quinto posto al Tour. Dopo un triennio difficile con il team UAE sognava il riscatto partecipando alla corsa francese con il team sudafricano Qhubeka Assos. Purtroppo a metà gara del campionato italiano di Imola Aru si è staccato ed è stato costretto al ritiro a causa di un malessere. Per questo non è stato inserito nella lista dei partecipanti al Tour de France.

Jacopo Guarneri (Groupama-FDJ), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert) e Kristian Sbaragli (Alpecin Fenix) completano la nostra spedizione. Purtroppo è la spedizione meno numerosa alla Grande Boucle dal 1983. Un record negativo, ben lontano dai 61 corridori italiani che presero il via al Tour de France 1996.

Tour del France 2021: i corridori italiani