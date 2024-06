Jacobs e Ali fanno sognare: corrono i 100 metri in 9''92 e 9"96

Giornata in qualche modo storica per gli azzurri nella finale dei 100 metri nel meeting di Turku in Finlandia. Grande prestazione di Marcell Jacobs che vince in 9''92 (vento +1,5 metri al secondo) dopo essere sceso sotto i 10'' già in batteria. Il campione delle Fiamme Oro si impone davanti al compagno di squadra Chituru Ali, capace di correre in 9''96, primato personale. Terzo Andre De Grasse in 10"00. Non era mai accaduto che due italiani scendessero sotto i 10'' nei 100 metri nella stessa gara.

I due azzurri scaldano i motori in vista delle Olimpiadi di Parigi. Dopo la doppietta agli Europei di Roma i due sprinter sembrano crescere di condizione. Tant'è che Jacobs non correva così forte da Tokyo 2021. E alle sue spalle ha un arrembante Chituru Ali che sembra in stato di grazia.

"Sono veramente contento per le due gare di oggi - dice Jacobs dopo la vittoria - sono sceso due volte sotto i 10 secondi, era quello che avevo pronosticato, passo dopo passo e gara dopo gara, poteva arrivare un'ottima conferma per il lavoro che stiamo facendo. Sono contentissimo per me, ma allo stesso tempo anche per Chituru Ali, ha fatto veramente un'ottima gara, io - aggiunge l'azzurro - mi sento un po' il suo fratello maggiore. Abbiamo fatto una gara incredibile e questo è solo l'inizio di una grande stagione che continuerà ovviamente con le Olimpiadi di Parigi".