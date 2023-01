Wrestling in lutto, è morto Jay Briscoe: aveva solo 38 anni

Il mondo del wrestling piange la morte di Jay Briscoe, all'età di 38 anni. Il mondo del wrestling statunitense è sotto shock dopo l'annuncio della morte della star della Ring of Honor (Roh), il cui vero nome era Jamin Pugh. Ne ha dato notizia Tony Khan, Ceo di All Elite Wrestling e proprietario della Roh, che ha annunciato la notizia su Twitter: "Purtroppo, Jamin Pugh è morto. Conosciuto dai fan come Jay Briscoe, è stato una star in Roh per oltre 20 anni, dal primo spettacolo fino ad oggi. Jay e suo fratello Mark hanno dominato la Roh, regnando come campioni fino ad oggi. Faremo tutto il possibile per sostenere la sua famiglia".

Briscoe è morto in un incidente stradale in cui sono morte altre due persone. Anche la figlia era presente e le sue condizioni sarebbero gravi. Pugh e suo fratello Mark, noto come Dem Boys, sono stati 12 volte campioni del Roh World Tag Team.