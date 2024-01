Odivelas lancia la volata olimpica! Da Lignano e Leinì via ai circuiti tricolori

Sono sette gli atleti convocati dalla DTN per gareggiare in Portogallo, dov’è in programma da venerdì 26 a domenica 28 a Odivelas un Grand Prix con 657 atleti di 92 nazioni.

Si tratta di Angelo Pantano ed Andrea Carlino nei 60 kg, Fabio Basile e Matteo Piras nei 66 kg, Antonio Esposito negli 81 kg, Gennaro Pirelli nei 100 kg, Kwadjo Anani nei +100 kg, che saranno seguiti dai tecnici Raffaele Parlati, Raffaele Toniolo, il Dottor Stefano Bonagura ed il fisio Fabrizio Lacchè.

In gara nel Grand Prix portoghese anche altri undici atleti italiani a libera partecipazione: Alessandro Magnani e Vincenzo Pelligra nei 73 kg, Kenny Komi Bedel negli 81 kg, Daniele Accogli nei 100 kg (infortunato, non parte), Asia Avanzato e Giulia Ghiglione nei 48 kg, Ilaria Finestrone nei 52 kg, Carlotta Avanzato nei 57 kg, Flavia Favorini e Savita Russo nei 63 kg, Irene Pedrotti nei 70 kg ed Irene Caleo nei 78 kg, che saranno seguiti da Elio Verde, Ylenia Scapin, Alessandro Bruyere, Maurizio Pelligra e Gianluca Accogli.

Nello stesso fine settimana il calendario federale propone altri due appuntamenti di rilievo in quanto inaugurano i circuiti nazionali Grand Prix per le classi cadetti e juniores con il 29° Trofeo Alpe Adria nel PalaBellaItalia a Lignano Sabbiadoro e, per il kata, A1, A2, U18 oltre ad assegnare la Coppa Shoji Sugiyama in occasione dell’omonimo Grand Prix di Judo Kata nel PalaMaggiore a Leinì. La competizione di kata, in programma domenica 28, sarà preceduta dal primo allenamento nazionale e dallo stage gratuito per insegnanti tecnici ed aperto ad atleti, UdG e docenti federali, che si terranno sabato.