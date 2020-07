Juve, ancora tu: nono scudetto consecutivo, impresa mai vista prima nella storia del calcio

Ancora Juve, solo Juve. La Juventus batte la Sampdoria per 2-0 e vince il campionato per la nona volta consecutiva. Sblocca Ronaldo nel recupero del primo tempo, raddoppio di Bernardeschi al 67mo. All'89mo lo stesso Cr7 ha fallito un calcio di rigore mandando la palla contro la traversa.

Juventus Campione d'Italia 2019-2020

La Juve vince il nono scudetto consecutivo. Il successo di nove titoli consecutivi è un'impresa mai capitata a nessuno, non solo in Italia, ma nemmeno nei cinque principali campionati (il Bayern quest'anno ha vinto l'ottavo campionato di fila, il Lione si fermò a sette, il Real Madrid a cinque). La Juventus ha vinto il primo titolo di questa era con Conte in panchina il 6 maggio 2012, lo vinse materialmente a Trieste, quindi sempre in Friuli, giocando contro il Cagliari. Conte ha vinto altri due titoli e poi c'è stato il lungo quinquennio di Allegri, che non ha lasciato scampo agli avversari in particolare al Napoli di Sarri, che ora sulla panchina della Juve corona uno dei suoi grandi obiettivi, perché a 61 anni il tecnico toscano vince il primo scudetto della sua carriera.

Festa doppia per i 'senatori' bianconeri Giorgio Chiellini e Gigi Buffon: i due calciatori infatti diventano i primi calciatori della storia a vincere 9 scudetti di fila. Nove in bianconero per l'attuale capitano, otto più un titolo nazionale in Ligue1 col Psg per il portiere.



''Dopo l'ottavo è arrivato anche il nono scudetto. Non si può dire 'niente di nuovo all'orizzonte' perché vincere e confermarsi non è mai facile. Il merito va a tutti: giocatori, tecnico e società, che hanno lavorato bene. Il club ha presentato una rosa straordinaria, inarrivabile''. E' il commento al titolo conquistato dalla Juventus dell'ex bianconero, campione del mondo a Spagna '82, Dino Zoff, all'Adnkronos.

Juventus-Sampdoria 2-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 45’+6′ Ronaldo (J), 66′ Bernardeschi (J).

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo (28′ Bernardeschi), de Ligt (77′ Rugani), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic (77′ Betancur), Matuidi; Cuadrado, Dybala (39′ Higuain), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Ramsey, Bentancur, Muratore, Olivieri, Zanimacchia. Allenatore: Sarri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Chabot (22′ Leris), Augello; Depaoli, Linetty, Thorsby, Jankto (72′ Gabbiadini); Quagliarella, Ramirez (dal 90′ Maroni). A disposizione: Seculin, Falcone, Bonazzoli, Askildsen, La Gumina, Ferrari, Murru, Rocha, Bertolacci. Allenatore: Ranieri.