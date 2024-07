Lorenzo Tappa vince il Campionato Sprint Interprovinciale

Si è concluso in bellezza l’avvincente Campionato Sprint Interprovinciale organizzato in collaborazione dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo e dal circuito Vincenza Ispica di Carmelo e Gianfranco Ricca. Una competizione spettacolare, che ha riscosso notevoli consensi, andata in scena per il secondo anno consecutivo, a cui hanno partecipato i migliori kartisti siciliani...