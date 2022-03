Ucraina: i calciatori del Catanzaro di Kiev prendono le armi

La loro vita è cambiata improvvisamente lo scorso 24 febbraio quando Vladimir Putin ha ordinato l'inizio di "un'operazione speciale in Ucraina per smilitarizzare il Paese e per proteggere il Donbass", minacciando che ci sarebbero state "conseguenze mai viste se qualcuno interferisce".

Oleksandr Aliyev, classe 1985 e Andriy Bohdanov, nato nel 1990, hanno spiegato all'AGI che "la capitale dell'Ucraina è l'obiettivo principale dell'occupante. A volte veniamo bombardati, ma molto peggio è intorno alla città. Ci sono battaglie continue e molte città vengono gravemente distrutte con razzi e bombardamenti. Kiev si sta preparando per la difesa, i checkpoint sono ovunque, i raid aerei vengono regolarmente annunciati. Passiamo molto tempo nel rifugio antiaereo, passiamo sempre lì la notte."

“Chiediamo alla Nato di chiudere il cielo sopra l'Ucraina, chiediamo all'Alleanza di aiutarci di fronte all'aggressore. Questo non solo per il bene dei nostri bambini e civili, ma per il bene del mondo intero. Dobbiamo unirci contro l'aggressore, contro l'impero del male. Siamo grati all'Ue e a tutti i paesi che ci aiutano, inviandoci armi e cibo. Questo e' molto importante per noi. Ma – sostiene – abbiamo proprio bisogno che sia chiuso lo spazio aereo, questa è la richiesta più importante adesso. E poi, ovviamente, vogliamo far parte dell'Europa. Parte del mondo civile, non dell'Unione Sovietica che la Russia sogna di far rivivere”, hanno aggiunto.

I due facevano parte della società dilettantistica di Kiev Fc Catanzaro, nata negli anni '70 dalla passione di un cittadino ucraino per l'US Catanzaro di Nicola Ceravolo.

La squadra calabrese ha conquistato nella sua storia 7 campionati di serie A e una finale di Coppa Italia.

La società ucraina che prende il nome dal Fc Catanzaro, vincitrice di due coppe e di un "Super bowl" nel campionato ucraino, si e' sciolta nel 2018, ma il legame con la Calabria è rimasto vivo e si è rafforzato in questi giorni attraverso messaggi di solidarietà su FB e diversi aiuti verso la città che è sotto assedio da parte dei russi.